Nga luồn lách qua khe cửa hẹp, xâm nhập thành trì kiên cố của Ukraine

Binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến (Ảnh: EP).

Lực lượng Nga đã bắt đầu tập kích trở lại bằng xe tăng và các phương tiện bọc thép khác sau một thời gian dài gián đoạn các cuộc tiến công cơ giới hóa.

Và trong khi phần lớn các đợt tiến công cơ giới tập trung vào thành phố pháo đài Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, thì các phương tiện Nga cũng đang di chuyển ở tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine.

“Có vẻ như nhịp độ hiện nay là một đợt tiến công cơ giới mỗi vài ngày”, nhà phân tích Jompy viết.

Ukraine tuyên bố đã phục kích và ngăn chặn các đợt tăng, thiết giáp hùng hậu của Nga. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quân đội Nga không tiến lên khi các nhóm nhỏ binh sĩ của Moscow vẫn đang áp dụng chiến thuật thâm nhập, để lách qua phòng tuyến dày đặc của đối thủ.

Nga rõ ràng tập trung vào Pokrovsk nhiều hơn Mala Tokmachka. Các mũi tiến công của Nga ngay phía nam Pokrovsk, do Sư đoàn xe tăng số 90 tinh nhuệ, đơn vị lớn nhất của quân đội Nga, dẫn đầu, có thể mở ra một tuyến tiến quân đông-tây hướng về thành phố Zaporizhia sớm hơn bất kỳ cuộc tiến công nào từ phía nam có thể làm được.

Cục diện mặt trận gần Pokrovsk (Ảnh: Euromaidan Press).

Tuy nhiên, các cuộc tiến công cơ giới của Nga không hẳn là vấn đề lớn nhất đối với Ukraine. Nhiều đoàn xe tăng lớn của Nga đang di chuyển dọc cùng một con đường hướng tới làng Shakhove, điểm neo của hệ thống phòng thủ Ukraine ở phía đông bắc Pokrovsk.

Bằng cách giám sát liên tục và gài mìn trên con đường đó, quân đoàn Azov số 1 của Ukraine đã ngăn các đợt tấn công cơ giới của Nga kể từ khi Moscow ra lệnh đưa xe tăng và các phương tiện hạng nặng trở lại chiến trường với quy mô lớn vài tuần trước.

Mặc dù vậy, Nga vẫn tìm được cách tiến lên. Các nhóm bộ binh nhỏ của họ sẽ di chuyển bằng chân, hoặc chui qua các đường ống dẫn khí bỏ hoang hay những đường hầm được đào vội. Bằng cách này, bộ binh Nga đã tìm cách luồn vào bên trong Pokrovsk.

Ẩn náu trong tầng hầm và các tòa nhà bỏ hoang, những nhóm quân Nga này phục kích binh sĩ Ukraine, đồng thời gây ra hỗn loạn trong tuyến hậu phương của Kiev, nhà phân tích Playfra giải thích. Nếu đủ số lượng binh sĩ Nga có thể tập trung và cố thủ bên trong Pokrovsk, họ có thể khiến thành phố trở nên không thể phòng thủ đối với phía Ukraine.

Điều đó buộc các chỉ huy Ukraine phải đưa ra quyết định khó khăn nhưng có lẽ không thể tránh khỏi: Ra lệnh rút lui.

Nếu điều đó xảy ra, Pokrovsk có thể không bị Nga giành lấy bởi xe tăng. Trận chiến có thể sẽ được quyết định một cách chậm rãi nhưng chắc chắn bởi những nhóm nhỏ binh sĩ xâm nhập.

Những cuộc thâm nhập này không ồn ào, không ngoạn mục, nhưng chúng lại hiệu quả ở những nơi mà các đợt tấn công cơ giới thường không thành công.

Trước đó, Nga đã xâm nhập vào khu vực lân cận của mặt trận bằng chiến thuật này, tận dụng việc Ukraine kéo căng quân dọc theo các phòng tuyến dẫn tới các lỗ hổng phòng thủ. Từ đó, Nga đã đưa các nhóm quân vào, tiến quân từ phía sau, tạo ra mũi lồi sâu tới 10km trong phòng tuyến của đối phương mà tới nay Ukraine vẫn chưa thể đẩy lùi.