Nga tăng quy mô tập kích UAV, Ukraine áp dụng chiến thuật mới

Xác UAV Shahed của Nga (Ảnh: Military).

New York Times dẫn nguồn từ Không quân Ukraine cho biết, trong tháng 7, Nga đã phóng hơn 2.000 UAV tấn công và UAV nghi binh vào lãnh thổ Ukraine. Con số này cao gấp gần 9 lần so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong việc Nga sử dụng UAV trong cuộc xung đột hiện nay.

Số lượng UAV cao nhất được ghi nhận trong tuần thứ hai của tháng 7, khi Nga sử dụng hơn 2.000 chiếc chỉ trong một tuần, mức kỷ lục kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 3 năm.

Cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất diễn ra trong đêm 7/9. Theo quân đội Ukraine, Nga đã phóng 810 UAV tấn công và nghi binh.

Sự gia tăng số lượng UAV được Nga sử dụng cho thấy trọng tâm chiến lược ngày càng đặt vào công nghệ không người lái trong các hoạt động quân sự. Nga không ngừng cải tiến công nghệ và gia tăng số lượng UAV được triển khai nhằm tối đa hóa thiệt hại đối với các mục tiêu chiến lược và cơ sở hạ tầng then chốt ở Ukraine.

Để đối phó với xu hướng này, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Andriy Hnatov hôm qua cho biết, Ukraine có thể giảm chất lượng liên lạc di động trong các cuộc tấn công bằng UAV của Nga nhằm ngăn mạng lưới bị sử dụng để phối hợp các đòn tấn công.

“Các biện pháp như vậy là có lý. Mức độ cần thiết của chúng tùy thuộc vào tình hình. Trong một số trường hợp, có thể nên giảm tốc độ internet di động để hạn chế UAV hoạt động ở chế độ FPV. Mức độ áp dụng còn phụ thuộc vào phân tích những UAV bị bắn rơi có thẻ SIM hay không và chúng được dùng vào mục đích gì”, ông Hnatov nói.

“Đây không phải là sự gián đoạn liên lạc di động, mà đúng hơn là một hạn chế về chất lượng liên lạc tại một số khu vực, chẳng hạn hạn chế mạng 4G và 5G”, ông Hnatov chia sẻ với kênh video trực tuyến Novyny Live của Ukraine.

“Như vậy, các bộ thu phát mà họ sử dụng trên UAV sẽ không thể truy cập mạng internet của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của chúng ta”, ông bổ sung.

Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, việc ngắt kết nối internet di động tốc độ cao là điều hợp lý nhằm đối phó với máy bay không người lái được trang bị camera truyền hình ảnh và cần kết nối 4G để hoạt động.

Vào cuối tháng 6, Oleksandr Vysikan, chuyên gia hàng đầu tại một viện nghiên cứu của Ukraine, cho biết các lô Shahed-136 mới của Nga đã được trang bị rộng rãi các mô-đun có thể kết nối với các mạng di động của Ukraine.

Các modem liên kết với mạng di động Ukraine cũng được tìm thấy trên các UAV Nga loại Gerbera và V2U, cũng như trên một số mẫu chưa xác định và mới xuất hiện, dự kiến sử dụng cho các hoạt động ở vùng hậu phương.