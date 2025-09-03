Nga dồn dập tập kích Ukraine, Ba Lan xuất kích máy bay phòng vệ

Máy bay chiến đấu F-16 tham gia cuộc tập trận NATO Air Shielding gần căn cứ không quân ở Lask, miền trung Ba Lan năm 2022 (Ảnh: Getty).

Bộ tư lệnh tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan ngày 3/9 thông báo Nga đã “tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine”.

Ba Lan tuyên bố máy bay của nước này và đồng minh đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan.

"Để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, máy bay Ba Lan và đồng minh đã hoạt động tích cực trong không phận của chúng tôi, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất”, Bộ tư lệnh tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan tuyên bố.

Vào rạng sáng nay, nhiều khu vực ở Ukraine được đặt trong tình trạng báo động không kích, sau khi Không quân Ukraine cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Các quan chức Ukraine xác nhận, Nga đã phát động một làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine trong đêm 2/9, rạng sáng 3/9, nhắm vào các khu vực ở miền tây và miền trung Ukraine.

Ít nhất 5 người được xác nhận đã bị thương tại Znamianka, một thành phố ở vùng Kirovohrad, miền trung Ukraine. Theo các quan chức địa phương, 17 ngôi nhà cũng bị phá hủy trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Nga.

Vào khoảng 5h31, các phóng viên của trang tin Kyiv Independent cho biết đã nghe thấy tiếng nổ ở thủ đô Kiev.

Ở miền tây Ukraine, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở các thành phố Kalush, Khmelnytskyi và Rivne. Tiếng nổ của hệ thống phòng không Ukraine cũng được ghi nhận trong khoảng thời gian 2-2h30 hôm nay tại Lviv, theo một phóng viên của Kyiv Independent tại hiện trường.

Ở một khu vực khác tại Ukraine, một máy bay không người lái bị bắn hạ ở thị trấn Vyshhorod, ngoại ô Kiev, đã gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư, Thống đốc Kiev Mykola Kalashnyk cho biết.

Không quân Ukraine cho biết gần như toàn bộ các khu vực của Ukraine đều nằm trong vùng cảnh báo không kích suốt đêm.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào Ukraine đôi khi đã lan sang các quốc gia NATO như Ba Lan và Romania, nơi có chung biên giới với Ukraine.

Các nước thành viên NATO có nghĩa vụ chung phải đáp trả các cuộc tấn công vào các quốc gia liên minh theo điều khoản phòng vệ tập thể.

Nga đã tăng cường nhắm mục tiêu tấn công vào các thành phố của Ukraine trong những tuần gần đây, bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công của Nga vào Kiev hôm 28/8 đã tăng lên 25 người, sau một cuộc tấn công quy mô lớn với sự tham gia của 598 máy bay không người lái và 31 tên lửa của Nga.

Một vụ tấn công quy mô lớn khác vào các tòa nhà dân cư ở Zaporizhzhia vào ngày 30/8 cũng khiến một người thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Trong bối cảnh Nga liên tiếp tập kích vào các thành phố của Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 đã bày tỏ sự thất vọng đối với tiến trình đạt được thỏa thuận hòa bình.

"Tôi rất thất vọng và chúng tôi sẽ làm điều gì đó để giúp người dân sống sót", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình phát thanh Scott Jennings.