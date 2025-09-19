Lý do Ukraine liên tiếp tập kích UAV vào hạ tầng dầu mỏ của Nga

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hiện trường cuộc tấn công của Ukraine vào một nhà máy lọc dầu ở vùng Volgograd của Nga (Ảnh: Maxar).

UAV tầm xa của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn của Nga hôm 18/9, gây thiệt hại tại cơ sở này, một nguồn tin an ninh cho biết. Vụ việc này đánh dấu vụ tấn công mới nhất vào ngành năng lượng quan trọng của Moscow.

Ngành kinh doanh dầu mỏ khổng lồ của Nga là một ngành công nghiệp nội địa trọng yếu của Moscow. Chính điều đó đã đặt ngành này trực tiếp vào tầm ngắm của Kiev. Trước vụ tấn công mới nhất trên, quân đội Ukraine cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công riêng biệt vào một nhà máy lọc dầu khác của Nga.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm gia tăng áp lực lên Nga. Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Moscow là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế đang chịu nhiều lệnh trừng phạt.

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, UAV tầm xa đã tấn công cơ sở hạ tầng tại nhà máy Gazprom Naftohim Salavat ở vùng Bashkortostan, miền nam Nga, gần Kazakhstan, cách tiền tuyến khoảng 1280km. Đây là nơi đặt một trong những nhà máy lọc dầu và hóa dầu lớn nhất cả nước.

Theo nguồn tin giấu tên, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn và thiệt hại tại cơ sở này. Các cảnh quay được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở Gazprom.

Trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 106 UAV của Ukraine trong đêm, đồng thời bác bỏ bất kỳ cuộc tấn công thành công nào từ Kiev.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Volgograd, tây nam Nga, nằm cách tiền tuyến khoảng 482km, gần chiến trường hơn đáng kể so với cơ sở Bashkortostan.

Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine cho biết, dựa trên dữ liệu sơ bộ, vụ tấn công đêm 17/9 đã khiến nhà máy lọc dầu phải đóng cửa. Bộ Tư lệnh cho biết thêm, nhà máy này xử lý 15,7 triệu tấn dầu mỗi năm, chiếm gần 6% tổng công suất chế biến dầu của Nga.

Chiến dịch tấn công sâu

Ukraine đã sử dụng UAV và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Mặc dù Ukraine đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng từ rất sớm trong cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công đã gia tăng trong những tuần gần đây, gây ra tình trạng thiếu hụt khí đốt và đẩy giá dầu tăng vọt ở Nga.

Theo một chuyên gia theo dõi sát sao những diễn biến gần đây, Ukraine đã thực hiện 17 cuộc tấn công nhằm vào 11 nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu tháng 7.

Giá nhiên liệu tại các trạm xăng đã tăng ở một số khu vực của Nga do hậu quả của chiến dịch này.

Chiến dịch tấn công sâu của Ukraine là cách thức mới nhất của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao lực lượng vốn đã rất khốc liệt này. Kiev cũng đã sử dụng UAV và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Tuy nhiên, Nga đã gia tăng cường độ các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong vài tháng qua. Moscow cũng thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng - và các thành phố lớn của Ukraine bằng hàng trăm UAV tấn công và mồi nhử, vốn thiết kế để làm suy yếu hệ thống phòng không của Kiev.