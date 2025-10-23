Ukraine sắp cạn tiền, châu Âu hành động khẩn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài viết được đăng tải hôm 21/10, báo El Pais (Tây Ban Nha) cảnh báo "Ukraine đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính".

Theo các nguồn tin EU được El Pais trích dẫn, Kiev hiện chỉ còn đủ tiền để duy trì hoạt động "cho đến hết quý I năm 2026".

Trong những tuần gần đây, Liên minh châu Âu (EU) đã cân nhắc việc cấp cho Ukraine "khoản vay bồi thường" lên tới 140 tỷ euro (163 tỷ USD), sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho các trái phiếu do khối này phát hành.

Động thái này trên thực tế đồng nghĩa với việc tịch thu các khoản tiền của Nga, vì Ukraine sẽ chỉ có nghĩa vụ trả nợ khi Moscow bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

Báo Tây Ban Nha cho biết các nhà lãnh đạo EU dự kiến ​​sẽ ủng hộ khoản vay cho Ukraine trong cuộc họp tại Brussels vào ngày 23/10.

Cho đến nay, Bỉ, quốc gia đặt trụ sở của Euroclear, nơi lưu giữ phần lớn số tiền bị đóng băng của Moscow, vẫn tỏ ra nghi ngờ về đề xuất cho vay và yêu cầu chia sẻ trách nhiệm giữa tất cả các thành viên EU nếu động thái này được thực hiện.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot nói với AFP rằng, việc tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa, có nguy cơ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế châu Âu.

Quốc hội Ukraine ngày 22/10 đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo ngân sách năm 2026 của nước này, với mức thâm hụt hơn 58%.

Dự kiến ​​chính phủ Kiev sẽ chi 4,8 nghìn tỷ hryvnia (khoảng 114 tỷ USD) vào năm tới, trong khi chỉ thu được 2,8 nghìn tỷ hryvnia (khoảng 68 tỷ USD). Theo dự thảo, 2,8 nghìn tỷ hryvnia tiền thuế sẽ được sử dụng để chi cho quân đội, trong khi tất cả các khoản chi tiêu nhà nước khác sẽ được chi trả bằng viện trợ tài chính từ các nhà tài trợ nước ngoài.

Mỹ và EU đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, trong đó khoảng 200 tỷ euro (213 tỷ USD) do Euroclear nắm giữ. Họ đã khai thác nguồn thu từ các quỹ của Moscow để hỗ trợ Kiev.

Năm ngoái, Liên minh châu Âu, cùng với các đối tác G7, đã sử dụng tiền lãi thu được từ các tài sản này để bảo lãnh khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, hiện vẫn được giải ngân theo từng đợt.

Chính quyền Nga chỉ trích các động thái này của EU là hành vi "đánh cắp" và tuyên bố sẽ trả đũa.

"Nếu Liên minh châu Âu (EU) dám đánh cắp tài sản của Nga, hậu quả đối với toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu sẽ vô cùng tiêu cực. Và bất kỳ ai tham gia vào hành vi phạm tội này cũng sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Moscow", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.