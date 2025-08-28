Bộ trưởng Tài chính Mỹ nêu quan điểm về tài sản Nga bị đóng băng

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AFP).

Phát biểu trên Fox News hôm 27/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã giải thích lập trường của Mỹ về hơn 300 tỷ USD tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại các tổ chức tài chính phương Tây kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Phần lớn số tài sản này nằm trong phạm vi quản lý của Liên minh châu Âu (EU), trong khi Mỹ được cho là chỉ nắm khoảng 5 tỷ USD. Moscow nhiều lần lên án việc đóng băng này.

Ông Bessent cho rằng số tài sản bị đóng băng là “một phần trong cuộc thương lượng với Nga”.

Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh: “Tôi nghĩ chúng ta không nên tịch thu ngay lập tức. Đây là một quân bài trên bàn trong tiến trình đàm phán lớn này. Chúng ta sẽ xem liệu một phần hay toàn bộ số tiền đó sẽ được dùng để tái thiết Ukraine”.

Nội bộ phương Tây đã diễn ra nhiều tranh cãi gay gắt về việc có nên nhanh chóng tịch thu tài sản Nga và chuyển cho Ukraine hay không, điều mà Kiev liên tục yêu cầu. Một số lãnh đạo EU và giới chuyên gia cảnh báo việc tịch thu trực tiếp có thể vi phạm luật pháp quốc tế, làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và gây bất ổn thị trường tài chính.

Thay vì tịch thu toàn bộ, EU đã chọn phương án chuyển lợi nhuận và tiền lãi sinh ra từ số tài sản này cho Ukraine, với mức ước tính hơn 3 tỷ USD mỗi năm.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật trao quyền pháp lý cho chính quyền tịch thu tài sản quốc gia của Nga, song Washington đến nay vẫn chưa thực hiện, viện dẫn các rủi ro pháp lý và tài chính. Thay vào đó, Mỹ cùng các nước G7 đã ủng hộ gói cho vay 50 tỷ USD dành cho Ukraine, được bảo đảm bằng lãi suất từ tài sản Nga bị phong tỏa.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không bao giờ từ bỏ quyền đối với số tài sản bị đóng băng và sẽ tiếp tục bảo vệ chúng. Ông cũng cảnh báo về “những hệ quả pháp lý và tư pháp hết sức nghiêm trọng” nếu phương Tây tìm cách tịch thu trực tiếp và chuyển giao số tiền cho Ukraine.