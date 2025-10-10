Một cuộc không kích của Nga vào Kiev hôm 24/4 (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk rạng sáng 10/10 cho biết, Nga đang tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, khiến nhiều khu vực tại thủ đô Kiev rơi vào tình trạng mất điện và gián đoạn nguồn nước.

Trong khi đó, theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, cuộc tập kích khiến ít nhất 8 người bị thương và nguồn cung điện của thủ đô Kiev đang ở tình trạng “bất ổn nghiêm trọng”. Ông nói thêm, một phần thành phố hiện mất điện hoàn toàn, đồng thời hệ thống cấp nước cũng gặp sự cố.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, Tymur Tkachenko, cho biết cuộc tập kích sử dụng cả tên lửa và máy bay không người lái.

Theo ông Tkachenko, một máy bay không người lái đã đánh trúng và gây cháy các căn hộ ở tầng 6 và tầng 7 của một tòa nhà cao tầng tại quận Pecherskyi, khu trung tâm Kiev. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các căn hộ chìm trong biển lửa khi lính cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy.

Bộ trưởng Năng lượng Grynchuk cho biết: “Các chuyên gia năng lượng đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu hậu quả tiêu cực. Ngay khi điều kiện an toàn cho phép, họ sẽ đánh giá mức độ thiệt hại và bắt đầu khôi phục hoạt động”.

Tại thành phố Zaporizhia ở đông nam Ukraine, Thống đốc khu vực cho biết các máy bay không người lái Nga đã nhắm đến nhiều mục tiêu, làm 3 người bị thương và gây cháy một ngôi nhà.

Nga bắt đầu tập kích có hệ thống vào hạ tầng năng lượng của Ukraine từ cuối tháng 9. Kể từ đó, các vụ không kích diễn ra gần như hàng ngày, với mục tiêu là các cơ sở sản xuất và phân phối năng lượng, bao gồm cả khí đốt.

Theo Bloomberg, các đợt không kích của Nga trong vài tuần qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đặc biệt là các nhà máy và trạm nén khí đốt.

Hơn 50% công suất sản xuất khí đốt tự nhiên của Ukraine đã bị phá huỷ trước mùa đông. Điều này làm dấy lên lo ngại nước này có thể đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu sưởi trong mùa đông sắp tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ tiếp tục bảo vệ ngành năng lượng của mình, dù thiếu hệ thống phòng không. Ông đồng thời khẳng định Ukraine đã chuẩn bị nhiều kịch bản dự phòng trong trường hợp Nga mở một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào toàn bộ hạ tầng khí đốt.

Theo ông, việc phòng thủ không chỉ phụ thuộc vào số lượng tên lửa đánh chặn mà còn cần mở rộng hệ thống phóng máy bay không người lái.

Ông cũng khẳng định Ukraine sẵn sàng bảo vệ và khôi phục hệ thống điện sau các cuộc tấn công của Nga, đồng thời thừa nhận mối đe dọa đối với hạ tầng năng lượng và khí đốt là “rõ ràng và nghiêm trọng”.

“Chúng tôi có kế hoạch A và kế hoạch B. Theo kế hoạch B, nếu xảy ra một cuộc tấn công mạnh vào toàn bộ hạ tầng khí đốt, chúng tôi sẽ phải nhập khẩu. Chúng tôi hiểu rõ khối lượng và chi phí của việc nhập khẩu này. Còn kế hoạch A là tăng cường sử dụng nguồn khí nội địa”, ông Zelensky giải thích.