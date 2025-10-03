Nga không kích dữ dội hạ tầng năng lượng của Ukraine

Các máy bay ném bom Tu-95 của Nga (Ảnh minh họa: Pravda).

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nhiều vụ nổ đã được ghi nhận xuyên đêm 2-3/10 “tại một số cơ sở năng lượng ở nhiều khu vực, đặc biệt là các cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt”.

Tập đoàn năng lượng DTEK cũng thông báo đã phải dừng hoạt động một số cơ sở khai thác khí đốt ở tỉnh Poltava.

Công ty phân phối điện Sumyoblenergo xác nhận các đòn tập kích nhắm vào hạ tầng trọng yếu đã khiến nhiều khu vực thuộc các quận Konotop và Shostka (tỉnh Sumy) bị mất điện.

Tập đoàn Naftogaz, công ty dầu khí quốc gia lớn nhất của Ukraine, ngày 3/10 cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tập kích phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái, gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở sản xuất khí đốt ở Kharkov và Poltava.

“Đó là một đòn tấn công kết hợp với 35 tên lửa, trong đó có nhiều tên lửa đạn đạo, và 60 máy bay không người lái. Một số bị bắn hạ, nhưng không phải tất cả. Các cơ sở khí đốt của chúng tôi tại Kharkov và Poltava đã hư hại. Phần lớn là hư hại nghiêm trọng, trong đó có những chỗ bị phá hủy”, ông Serhii Koretskyi, Giám đốc điều hành Naftogaz, viết trên Facebook ngày 3/10.

Ông khẳng định đây là “cuộc tấn công phối hợp lớn nhất nhằm vào hạ tầng khí đốt của Ukraine kể từ khi xung đột toàn diện Nga - Ukraine nổ ra”.

Naftogaz cho biết chuyên gia của tập đoàn đang phối hợp với Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cùng những lực lượng chức năng khác để khắc phục hậu quả. Đồng thời, Kiev cũng đang làm việc với các đối tác quốc tế nhằm ứng phó nhanh chóng và hạn chế tác động rộng hơn từ cuộc tập kích.

Về phía mình, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, rạng sáng 3/10, lực lượng quân đội nước này đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa phóng từ mặt đất, trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái tấn công. Cuộc tập kích nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine cùng những cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng có liên quan.

Nga và Ukraine đang gia tăng các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng của nhau trong nỗ lực nhằm bào mòn đối phương.

Kiev nhấn mạnh, những cuộc tập kích tầm xa nhằm vào nhiều nhà máy lọc dầu và các phần khác của hạ tầng năng lượng của Nga là yếu tố chiến lược chủ chốt, đồng thời kêu gọi các đối tác phương Tây hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước về máy bay không người lái và tên lửa.

Ukraine cũng có kế hoạch xuất khẩu một phần vũ khí nội địa để bù đắp thâm hụt ngân sách. Kiev hy vọng các nhà bảo trợ nước ngoài sẽ bù đắp phần còn lại của khoản thiếu hụt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này cảnh báo các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng nhạy cảm, kể cả những nỗ lực gây hại cho các cơ sở hạt nhân, có nguy cơ bị trả đũa. Ông gọi đây là “trò chơi nguy hiểm” của Ukraine.