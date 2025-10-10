Ukraine dọa “cắt điện” các khu vực trong lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo vào ngày 8/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine phần lớn xuất phát từ hai khu vực Belgorod và Kursk của Nga, giáp biên giới Ukraine.

Ông Zelensky tuyên bố sẽ đáp trả “công bằng” bằng cách nhắm mục tiêu vào Belgorod và Kursk, khiến các khu vực này bị mất điện.

"Một trong những khu vực bị tấn công dữ dội nhất vào Ukraine là hướng Belgorod. Có lẽ người dân ở Belgorod sẽ không còn cảm thấy thoải mái nếu Nga tiếp tục hành động theo cách này. Điều đó hoàn toàn công bằng. Nếu họ muốn gây ra tình trạng mất điện cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự... đối với khu vực Belgorod và Kursk”, ông Zelensky cảnh báo.

Ông Zelensky nói thêm rằng dân thường Nga không phải là mục tiêu của Ukraine.

Lực lượng Ukraine bị cáo buộc thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Nga. 3 người, bao gồm một bé trai 10 tuổi, đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Belgorod trong 3 ngày qua. Các cuộc tấn công cũng gây ra tình trạng mất điện, khiến gần 40.000 cư dân không có điện.

Moscow từng cáo buộc Kiev tấn công các cơ sở hạt nhân ở vùng Kursk và Smolensk thuộc miền Tây nước Nga.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosenergoatom ngày 7/10 cho biết, một máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng tập kích nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh, nằm tại vùng Voronezh, giáp biên giới Ukraine.

Ngược lại, Ukraine cáo buộc Nga cố tình tạo ra nguy cơ phóng xạ tại các nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine, trong đó có nhà máy Zaporizhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga

Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần trước xác nhận một cuộc tấn công quy mô lớn vào "các cơ sở công nghiệp - quân sự của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của Ukraine". Bộ Năng lượng Ukraine sau đó cho biết cuộc tấn công đã gây mất điện ở một số khu vực, bao gồm Sumy, Kharkov, Odessa và Lviv.

Vị trí vùng Belgorod và Kursk (Ảnh: Economist).

Moscow bắt đầu thường xuyên tấn công lưới điện và các địa điểm sản xuất khí đốt của Ukraine sau khi Kiev ném bom cầu Crimea vào tháng 10/2022, khiến 4 người thiệt mạng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó tuyên bố quân đội Nga đang nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Sau đó, ông Putin cảnh báo Moscow sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở năng lượng của Nga và sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng. Theo chính quyền Ukraine, hơn một nửa công suất phát điện của nước này đã bị mất do các cuộc không kích của Nga.

Ukraine cũng đẩy mạnh chiến lược tấn công tầm xa vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu.

Theo báo cáo của quân đội Ukraine, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, các đòn tập kích của Kiev đã gây thiệt hại trực tiếp hơn 1,3 tỷ USD cho ngành lọc dầu và sản xuất năng lượng của Nga, và gây thiệt hại gián tiếp ước tính lên tới ít nhất 9,5 tỷ USD, bao gồm tổn thất do gián đoạn hậu cần, bất ổn chuỗi cung ứng và việc các nhà máy phải ngừng hoạt động.