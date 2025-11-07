Nga hiệp đồng hỏa lực gây chật vật cho Patriot của Ukraine

Một tổ hợp Patriot (Ảnh: X).

Lực lượng Nga đang gia tăng kết hợp tên lửa Iskander-M với máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Chiến thuật hiệp đồng hỏa lực này thường được triển khai ồ ạt từ nhiều hướng cùng lúc khiến Patriot của Ukraine khó ngăn chặn.

Tỷ lệ Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander có đầu đạn nặng 480kg so với tên lửa hành trình đã tăng lên trong năm 2025. Ngoài ra, Nga đang tinh chỉnh cách triển khai hệ thống Iskander-M khiến việc đánh chặn của các hệ thống Patriot trở nên khó khăn hơn, theo RBC-Ukraine.

Nga không giảm cường độ tấn công. Tháng 10/2025, Nga đã thực hiện một cuộc tập kích tên lửa kỷ lục vào Ukraine với 26 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23.

Thách thức này càng tăng khi tên lửa Iskander-M có thể thay đổi quỹ đạo nhẹ khi tiến gần mục tiêu.

Theo ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, hệ thống Patriot đánh chặn tên lửa đạn đạo hoàn toàn tự động, khiến việc xác định thời điểm chính xác để hạ một tên lửa đang cơ động trở nên khó hơn nhiều.

Bên cạnh đó, Nga đã phóng Iskander-M từ nhiều hướng khác nhau, kết hợp với các loại vũ khí khác như UAV và tên lửa hành trình để làm quá tải phòng không của Ukraine.

“Điều này khiến việc đánh chặn chúng càng trở nên khó khăn hơn. Một khẩu đội Patriot trong lúc bị tấn công chỉ có thể quan sát theo một hướng, chứ không thể hạ mục tiêu trong phạm vi 360 độ”, vị quan chức quân đội nói thêm.

Việc Nga tập kích từ hàng loạt hướng khiến Patriot rất khó để ngăn chặn toàn bộ tên lửa của Moscow, mặt khác, các vũ khí như UAV được phóng ồ ạt theo chiến thuật "bầy đàn" khiến những nỗ lực ngăn chặn càng thêm thách thức, bào mòn năng lực phòng thủ của Ukraine.

Nga cũng đang chuyển đổi kho vũ khí để tăng cường năng lực tập kích. Nếu trong năm đầu chiến sự, Moscow chủ yếu dùng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV Shahed, thì hiện nay các loại vũ khí này đã được mở rộng và cải tiến.

Bên cạnh UAV Shahed/Geran-2, Nga còn triển khai Geran-3, các biến thể Iskander nâng cấp, và đặc biệt là bom lượn có điều khiển (KAB) gắn động cơ phản lực. Những vũ khí này nhằm gây quá tải cho phòng không Ukraine, phá hủy hạ tầng trọng yếu và gây áp lực tâm lý.

Từ cuối năm 2023, Nga đã tăng cường sử dụng KAB, các bom FAB-250/500 gắn module cánh lượn UMPK, có tầm bay từ 10 đến 80km. Loại mới nhất, UMPB-5R, được trang bị động cơ phản lực, nâng tầm hoạt động lên 200km, cho phép máy bay Nga tập kích từ ngoài tầm phòng không Ukraine.

Song song với đó, Nga đang phát triển các UAV phản lực như Dan-M, Banderol và Geran-3 (Shahed-238), với tốc độ 300–750km/h, tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không.

Ngoài ra, tên lửa đạn đạo Iskander-M cũng được nâng cấp để khó bị đánh chặn hơn: Chúng có thể phóng mồi bẫy radar và thay đổi quỹ đạo khi tiếp cận mục tiêu, khiến hệ thống Patriot khó tính toán điểm đánh chặn chính xác. Một số nguồn tin cho rằng Nga đang phát triển biến thể Iskander-1000 với tầm bắn 1.000km.

Tần suất phóng Iskander tăng mạnh trong năm 2025, và Nga thường kết hợp chúng với UAV và tên lửa hành trình, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn. Trong khi đó, Ukraine thiếu tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot, loại duy nhất có thể hạ