Nga tung mũi tiến công, Ukraine bám trụ giữ huyết mạch sống còn ở Pokrovsk

Ukraine vẫn đang bám trụ tới cùng để giữ pháo đài ở Pokrovsk (Ảnh: EP).

Euromaidan Press dẫn nguồn tin chiến trường cho hay, tình hình ở Pokrovsk, tỉnh Donetsk, đang ở mức nguy cấp với Ukraine. Quân đội Nga tiếp tục tập trung thêm lực lượng tiến công theo nhiều hướng vào khu vực.

Theo tổ chức tình báo hiện trường DeepState, Nga đã kiểm soát được một phần thành phố, thiết lập các vị trí và trung tâm hậu cần để hỗ trợ cho việc thâm nhập sâu hơn.

Việc giành được Pokrovsk sẽ tăng cường đáng kể chỗ đứng của Nga ở miền Đông Ukraine và mở đường tiến đến các thành phố trọng yếu như Kramatorsk và Sloviansk.

Trong khi đó, binh sĩ Ukraine vẫn đang tiến hành các chiến dịch đẩy lùi và vô hiệu hóa lực lượng Nga bằng mọi khả năng hiện có, trong đó các phi công UAV đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ Pokrovsk.

Nga đang tìm cách kiểm soát khu vực giữa Pokrovsk và Hryshyne, trong khi các đơn vị đặc nhiệm Ukraine tiếp tục hoạt động tích cực để duy trì quyền kiểm soát tuyến hành lang hậu cần trọng yếu này. Hậu cần là huyết mạch chiến đấu của Ukraine, nếu Kiev để mất tuyến này vào tay Nga, họ có thể phải trả giá đắt.

Tuy nhiên, một vấn đề khác mà Ukraine phải đối mặt là ngăn mũi tiến công của Nga ở khu vực ngoại ô phía nam. Từ hướng này, Moscow có thể có bàn đạp để thâm nhập sâu hơn vào thành phố. Xét tới việc quân đội Nga đã thiết lập vị trí và giành quyền kiểm soát khu vực, việc Ukraine có thể điều động lực lượng để ngăn chặn là rất thấp.

Ukraine đang trong thế khó khi Nga áp đảo về mặt quân số và các mũi tiến công của Moscow đang tận dụng lợi thế này để tác chiến trong đô thị. Ukraine khó để có thể ngăn hết các mũi tiến công của Nga và đôi khi phải rút lui để bảo toàn lực lượng và tìm cách phòng thủ.

Ưu thế về quân số đang giúp Nga giành được lợi thế ở khu vực (Ảnh: EP).

Tình hình này cũng đe dọa Myrnohrad, thành phố gắn bó chặt chẽ về địa lý, kinh tế và hạ tầng Pokrovsk. Hai địa điểm này chỉ cách nhau vài km ở tỉnh Donetsk, tạo thành một khu đô thị liên thông. Vì vậy, nếu Pokrovsk thất thủ, Myrnohrad cũng có nguy cơ bị cô lập hoặc bị mất quyền kiểm soát.

“Việc Nga giành được Myrnohrad sẽ đặc biệt nguy hiểm, bởi Moscow có thể làm điều đó ngay cả khi chưa củng cố công sự”, các chuyên gia DeepState bổ sung.

Theo người phát ngôn Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 của Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine, ông Serhii Okishev, các hoạt động tác chiến vẫn đang diễn ra ở khu vực đông bắc Pokrovsk nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.

Tỉnh Donetsk được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm giao tranh trong mùa đông này. Ông Okishev cho biết quân đội Nga đang sử dụng pháo binh, UAV và bom dẫn đường từ trên không. Giao tranh tập trung cả trong thành phố lẫn dọc hai bên sườn tuyến phòng thủ.

Các đơn vị Nga đang cố gắng tiến sâu qua khu vực đô thị và thiết lập vị trí ở vùng ngoại ô.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực Pokrovsk giữa lực lượng đặc nhiệm Ukraine và quân nhân Nga. Chiến dịch này nhằm bảo vệ khu vực hậu cần chiến lược quan trọng và ngăn chặn nỗ lực của Nga mở rộng quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến tiếp vận then chốt.