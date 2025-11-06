Ukraine tìm ra cách khiến "bầy đàn" UAV nhân sức mạnh lên gấp nhiều lần

Các UAV của Ukraine (Ảnh: Forbes).

Forbes đưa tin, các UAV nhỏ đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột tại Ukraine, gây ra khoảng 80% thương vong trên chiến trường.

Một hệ thống mới của công ty Ukraine Sine Engineering, đã được triển khai thành công trong tác chiến, nhân lên sức mạnh của UAV bằng cách cho phép một điều hành viên điều khiển nhiều UAV cùng lúc, tập kích mục tiêu liên tiếp trong thời gian ngắn.

Công nghệ này, gọi là Pasika, bao gồm các mô-đun truyền thông, dẫn đường và tự hành. Nó được tối ưu hóa cho các UAV FPV chi phí thấp, các UAV đánh chặn và những loại khác có thể triển khai nhanh với số lượng lớn, và đã được tích hợp vào nhiều mẫu UAV khác nhau.

Ngoài việc tăng cường khả năng tập kích, nó còn cho phép tự động hóa việc tiếp tế và rải mìn, biến một điều hành viên UAV cá nhân thành chỉ huy một phi đội giám sát các hoạt động.

“Mục tiêu của chúng tôi với Pasika thật đơn giản: Tạo hiệu ứng nhân lên cho con người, khiến một tổ có thể quản lý nhiều nền tảng một cách hiệu quả và an toàn, ngay cả trong môi trường phức tạp hoặc bị nhiễu”, Andriy Chulyk, đồng sáng lập kiêm CEO của Sine, cho biết.

Chulyk và Giám đốc Chiến lược của Sine, Andriy Zvirko, nhấn mạnh rằng đây không phải bầy đàn UAV tự chủ, cũng không phải bộ điều khiển AI.

“Nó là một lớp điều phối lấy con người làm trọng tâm, được thiết kế để làm cho các nhiệm vụ sử dụng nhiều UAV trở nên thực tế và khả thi hơn trong điều kiện thực tế”, Chulyk nói.

Pasika giảm tải công việc cho điều hành viên UAV để họ tập trung vào các khía cạnh cấp cao hơn của nhiệm vụ.

“Trong một nhiệm vụ FPV truyền thống, mỗi UAV cần một người điều khiển riêng. Mọi thao tác, cất cánh, đường bay, tác chiến, đều phải thực hiện thủ công, thường đòi hỏi nhiều tháng huấn luyện và sự tập trung liên tục dưới áp lực. Với Pasika, một điều hành viên có thể chuẩn bị, phóng và giám sát nhiều UAV bằng một giao diện duy nhất", Chulyk giải thích.

Pasika cho phép điều hành viên chỉ định khu vực nhiệm vụ trước, chọn điểm trên bản đồ và phóng UAV cùng lúc hoặc theo thứ tự để chúng bay đến khu vực được giao, với cơ chế tránh va chạm để không cản đường lẫn nhau. Điều hành viên có thể chuyển giữa điều khiển và xem tín hiệu video từ bất kỳ UAV nào trong nhóm, nhận diện và chọn mục tiêu để chúng tập kích.

“Pasika cho thấy tăng hiệu quả tác chiến gấp 3-5 lần so với quy trình FPV truyền thống. Nó không tự động hóa chiến đấu; nó tối ưu vai trò của con người trong một hoạt động UAV có mạng liên kết", ông cho biết.

Sine.Link là bí quyết cho khả năng truyền thông và dẫn đường an toàn của Sine. Phần mềm tự động hóa là một trụ cột của Pasika, nhưng hai yếu tố then chốt khác là truyền thông và dẫn đường, đều dựa trên các mô-đun Sine.Link. Những mô-đun nhỏ này được thiết kế để hoạt động trong điều kiện nhiễu điện tử nặng ở tuyến đầu.

Mô-đun Sine.Link cung cấp truyền dữ liệu mã hóa và hỗ trợ cả hệ thống dẫn đường không dựa trên GPS. Thay vì dựa vào tín hiệu vệ tinh yếu dễ bị nhiễu, hệ thống dùng tín hiệu từ các Sine.Link lân cận.

“Nó không chính xác từng cm, nhưng đảm bảo tính liên tục cho hoạt động. UAV có thể duy trì kiểm soát, phương hướng và ổn định khi GPS bị nhiễu hoặc đánh lừa", Chulyk nói.

Trong các nhiệm vụ tấn công, UAV FPV trang bị Pasika cho phép điều hành viên nhận diện và khóa mục tiêu, rồi hệ thống dẫn đường tự điều khiển UAV lao xuống tập kích. Người điều khiển khi đó có thể làm nhiệm vụ khác.

Pasika cũng được dùng để điều khiển UAV đánh chặn. Cấu hình này cho phép một điều hành viên bao quát vùng rộng và nhanh chóng đánh chặn nhiều UAV tấn công của đối thủ.

Pasika còn cho phép các nhiệm vụ do thám ẩn mình, trong đó UAV được phóng theo lộ trình lập trình trước.

UAV đã trở nên thiết yếu cho việc vận chuyển tiếp tế ra tuyến đầu. Với Pasika, điều hành viên có thể gửi UAV thực hiện thả tải tự động, nhiều UAV thực hiện nhiệm vụ liên tiếp do một bảng điều khiển kiểm soát. Cùng cấu hình này, UAV có thể được dùng để rải mìn, đặt mìn chống tăng trên đường vào ban đêm hoặc thả nổ vào các mục tiêu đã định vị trước.

Đến nay, hơn 100 nhà sản xuất UAV Ukraine đã tích hợp các mô-đun Sine hoặc tính năng Pasika vào nền tảng của họ, và hàng trăm đơn vị quân đội đã triển khai hệ thống Sine trong môi trường tác chiến.

Thách thức tiếp theo là mở rộng Pasika trên diện rộng. Hiện người dùng sử dụng số lượng UAV nhỏ, nhưng con số này dự kiến sẽ tăng lên.

Nhà sản xuất cũng muốn tăng khả năng phản ứng với địa hình và mối đe dọa mặt đất, cùng tích hợp sâu hơn với cảm biến quang học và radar để định vị mục tiêu. Pasika sẽ dần trở thành một phần của hệ sinh thái tự chủ nhiều lớp, nơi một điều hành viên có thể quản lý hàng chục UAV trong các nhiệm vụ đồng bộ.