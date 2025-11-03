Ukraine hé lộ bước đi tiếp theo sau khi nhận thêm lá chắn Patriot

Các tổ hợp Patriot (Ảnh: Kyiv Independent).

“Hiện đã có thêm các hệ thống Patriot ở Ukraine và đang được đưa vào vận hành. Tất nhiên, cần thêm nhiều hệ thống nữa để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu và các thành phố trên toàn lãnh thổ Ukraine, và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có được chúng”, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

Tổng thống cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra không chỉ với các nhà lãnh đạo thế giới mà còn với các nhà sản xuất hệ thống phòng không và tên lửa của họ.

“Tuần tới sẽ có các cuộc họp về vấn đề này. Chúng tôi đã trình lên các đối tác toàn bộ tính toán và các phương án có thể để bảo đảm một hệ thống phòng không đủ tin cậy”, ông Zelensky nói.

Ông nhắc lại, Ukraine phải tự vệ mỗi ngày trước tên lửa đạn đạo của Nga. Ông cũng nhấn mạnh việc đối phó không quân của Nga đòi hỏi một hệ thống phòng không nhiều tầng.

“Điều này liên quan đến không quân của chính chúng ta. Có giải pháp liên quan đến Gripen, máy bay của Pháp, và chúng tôi đang làm việc với F-16. Hệ thống này cũng bao gồm các hệ thống phòng không và tên lửa của họ, việc phát triển các nhóm hỏa lực cơ động, và tất nhiên, ưu tiên hiện tại là máy bay không người lái đánh chặn”, Tổng thống Ukraine nói.

Theo ông, số lượng máy bay không người lái đánh chặn trong năm nay sẽ đáp ứng các mục tiêu của Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh cần phải tăng nhanh và hiệu quả số lượng quân nhân được huấn luyện điều khiển máy bay không người lái.

Ông Zelensky cuối tuần qua thông báo Ukraine đã nhận các hệ thống Patriot từ Đức theo thỏa thuận. Việc bàn giao được thực hiện với hỗ trợ tài chính từ Đan Mạch, Lithuania và Na Uy.

“Chúng ta đã tăng cường thành phần Patriot trong hệ thống phòng không Ukraine”, Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội.

“Tôi cảm ơn nước Đức và đích thân Thủ tướng Liên bang Friedrich Merz vì bước đi chung này. Trong một thời gian, chúng tôi đã chuẩn bị cho sự tăng cường này của hệ thống phòng không, và giờ các thỏa thuận đã được thực thi”, ông nói.

Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất gồm các đơn vị radar để phát hiện và theo dõi mục tiêu, trung tâm điều khiển hỏa lực, các bệ phóng tên lửa và thiết bị hỗ trợ như nguồn điện và hệ thống thông tin liên lạc.

Tùy theo cấu hình, một tổ hợp Patriot điển hình bao gồm từ 4-8 ống phóng, có khả năng bắn nhiều loại tên lửa được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như máy bay.

Các hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot vẫn khan hiếm trên toàn cầu, với một số linh kiện mất nhiều năm để sản xuất.

Trước đó, Đức đã cung cấp 3 hệ thống Patriot cho Ukraine. Các tổ hợp bổ sung lần này được bàn giao theo một thỏa thuận với nhà sản xuất Mỹ nhằm nhanh chóng bổ sung kho dự trữ của Đức.

Trước đó, tại cuộc họp của Liên minh Sẵn sàng Hỗ trợ, ông Zelensky kêu gọi các nước EU cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraine. Ông nói Kiev sẽ trả lại ngay sau khi nhận các hệ thống từ Mỹ.