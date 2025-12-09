Nga dồn dập phong tỏa đường không nam Pokrovsk, Ukraine rút quân khẩn cấp

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: AFP).

Các nguồn của Ukrainian Pravda bổ sung rằng đợt rút lui này bao gồm các vị trí ở khu vực hai làng Lysiivka và Sukhyi Yar, những nơi đã trở nên không thể tiếp cận do UAV FPV của Nga phong tỏa đường không và các nhóm thâm nhập của Moscow.

Trong nhiều tháng qua, Nga đã tập trung vào nỗ lực giành quyền kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Khu vực quanh Pokrovsk và Myrnohrad đã trở thành nơi diễn ra các trận đánh trên bộ ác liệt và kéo dài nhất dọc toàn bộ chiến tuyến, khi lực lượng Nga tiếp tục tiến từng bước chậm nhưng chắc.

Nga tuyên bố đã kiểm soát thành công Pokrovsk nhưng Ukraine nói rằng Moscow mới chỉ kiểm soát phần lớn khu vực. Trong khi đó, Nga cũng đã thâm nhập vào một phần Myrnohrad. Hành lang dẫn vào thành phố vẫn bị UAV Nga giám sát một phần, khiến việc tiếp cận ngày càng nguy hiểm.

Ngày 8/12, Quân đoàn Đổ bộ Đường không số 7 của Ukraine cho biết rằng, theo quyết định của bộ chỉ huy, các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ đã thực hiện một cuộc cơ động có tổ chức tại hướng Pokrovsk.

Nhân sự được triển khai lại đến các vị trí thuận lợi hơn. Quân đoàn nói rằng động thái này nhằm bảo toàn sinh mạng binh sĩ, cải thiện hậu cần và làm thẳng tuyến đầu. Họ cũng lưu ý rằng thông tin về hoạt động này đã được giữ kín một thời gian vì lý do an ninh để tránh gây nguy hiểm cho quá trình thực hiện.

Tình hình mặt trận Donetsk vẫn căng thẳng (Ảnh: Deepstate).

Dù Quân đoàn số 7 không nêu rõ vị trí cụ thể, Ukrainian Pravda đưa tin rằng quân đội đã rời khỏi các vị trí ở khu vực Lysiivka và Sukhyi Yar. Một trong các nguồn tin giải thích mục tiêu là ngăn chặn nguy cơ bị bao vây và điều chỉnh tuyến đầu hiệu quả hơn.

Nguồn thứ hai nói với Ukrainian Pravda rằng việc tiếp cận các vị trí đó gần như không thể. Theo binh sĩ này, lực lượng Nga kiểm soát khu vực bằng UAV FPV và các nhóm bộ binh nhỏ. Con đường đến các vị trí dài 20km và quân đội Nga đang áp sát không chỉ từ hai bên sườn mà cả từ phía sau.

Ukrainian Pravda cho biết thêm rằng Lữ đoàn Đổ bộ Đường không số 25 và Lữ đoàn Jaeger số 68 đã bảo vệ khu vực mặt trận này. Đây là những lữ đoàn mạnh nhất được triển khai đến khu vực Pokrovsk từ hơn một năm trước.

Ngoài việc giữ tuyến của mình, họ còn phải vá các khoảng trống giữa những đơn vị khác. Một chỉ huy nói với tờ báo rằng cuộc rút lui rất khó khăn vì phần lớn Pokrovsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga vào thời điểm đó, và binh sĩ đôi khi phải đi xuyên qua thành phố dưới hỏa lực.

Quyết định rút lui một phần được trao cho các chỉ huy bộ binh tại chỗ, Ukrainian Pravda cho biết. Họ không muốn binh sĩ của mình bị bao vây bởi lực lượng Nga đang tiến lên.

Theo Quân đoàn số 7, tình hình quanh Myrnohrad vẫn khó khăn. Lực lượng Nga đang cố gắng xuyên thủng và cố thủ ở rìa đông nam thành phố. Quân đội Ukraine tiếp tục ngăn chặn các nhóm xung kích của Nga bằng mọi phương tiện sẵn có.

Quân đoàn số 7 báo cáo rằng máy bay Nga đã thả 21 bom lượn xuống Myrnohrad trong tuần qua.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng đã đẩy lùi 53 đợt tấn công của Nga ở hướng Pokrovsk trong ngày 7/12. Con số này chiếm khoảng 1/3 trong tổng số 164 cuộc đụng độ dọc chiến tuyến trong ngày.