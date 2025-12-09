Ukraine cáo buộc Nga tập kích đập nước, cô lập hậu cần chủ chốt

Đập nước hồ chứa Pechenihy (Ảnh: Focus).

Euromaidan Press đưa tin, Nga dường như đang tìm cách giành quyền kiểm soát tỉnh Kharkov khi tập kích đập của hồ chứa Pechenihy, nơi cung cấp 70% nước uống và nước kỹ thuật cho Kharkov.

Trước đó, Thị trưởng Pechenihy Oleksandr Husarov cáo buộc Nga phá hủy đập hồ chứa Pechenihy ở Kharkov vào ngày 7/12, buộc chính quyền phải đóng tuyến giao thông qua mặt đập.

Quân đội Ukraine nói rằng họ đã chuẩn bị cho tình huống đập bị “hư hại nghiêm trọng” và sẵn sàng triển khai các kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Trước đó, Ukraine nhiều lần cáo buộc Nga tập kích đập Pechenihy bằng tên lửa, UAV và bom có điều khiển. Những ngày gần đây, các cuộc tập kích quanh hồ chứa đã gia tăng, theo Quân đoàn Lục quân 16 của Ukraine.

Nga chưa bình luận về cáo buộc từ phía Ukraine.

Đầu năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu khả năng tạo ra một “vùng đệm an ninh" khi ông đến thăm tỉnh Kursk, khu vực giáp biên giới với Ukraine.

Các nhà lập pháp Nga cho biết vùng đệm này kéo dài đến 6 vùng của Ukraine, bao gồm các vùng Kharkov, Sumy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Odessa. Theo phía Nga, các vùng an ninh này sẽ có nhiệm vụ ngăn các cuộc tập kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Cục diện mặt trận (Ảnh: ISW).

Theo các chuyên gia, động thái này cho thấy Nga có ý định tiến vào Kharkov để lập ra vùng an ninh và đang đặt Kupiansk vào tầm ngắm. Từ đây, Nga có thể tiến sâu hơn vào phía đông tỉnh Kharkov theo nhiều hướng đồng thời, bao gồm về phía Chuhuiv (tây Kupiansk), Izium (tây nam Kupiansk) và Vovchansk (tây bắc Kupiansk).

Yurii Fedorenko, chỉ huy Trung đoàn UAV “Achilles” số 429, nói rằng cuộc tập kích vào đập Pechenihy tại tỉnh Kharkov dường như là một phần trong chiến lược của Nga nhằm giành quyền kiểm soát Vovchansk.

“Điều quan trọng sống còn đối với đối phương là cắt khả năng tiếp vận cho cụm lực lượng đang phòng thủ thành phố Vovchansk và khu vực giáp biên giới quốc gia với Nga", ông nói.

Hồ chứa trải dài từ Pechenihy đến sông Starytsia, con sông chảy qua các quận Chuhuiv và Vovchansk của tỉnh Kharkov. Việc đập nước bị hư hại có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các tuyến tiếp vận chủ chốt tới Vovchansk.

Ukraine cho biết, một số đơn vị Nga đang thâm nhập vào thành phố này, khu vực vốn được UAV Ukraine giám sát chặt chẽ từ trên cao.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cũng chia sẻ quan điểm này, khi cho rằng các cuộc tập kích của Nga vào đập nhiều khả năng nhằm làm suy yếu tuyến tiếp vận mặt đất của Ukraine cho các hướng Vovchansk, Velykyi Burluk và Kupiansk.

ISW lưu ý rằng, sau vụ việc ngày 7/12, chính quyền địa phương đã dừng giao thông trên hàng loạt tuyến đường, gồm T-21-11 Chuhuyiv - Pechenihy - Velykyi Burluk (phía đông nam Kharkov, cách tiền tuyến khoảng 40 km); T-21-04 Kharkiv - Vovchansk - Chuhunivka (phía đông Kharkiv, cách tiền tuyến khoảng 16km). Đây đều là những tuyến đường tiếp vận quan trọng của Ukraine trong khu vực.

Các nhà phân tích lưu ý rằng chiến dịch ngăn chặn đường không của Nga bao gồm các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở hậu tuyến như đường cao tốc, đường sắt và cầu phục vụ hậu cần Ukraine.