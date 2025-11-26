170.000 binh sĩ Nga dồn dập khép "gọng kìm", Ukraine căng mình phá vây

Ukraine tăng cường triển khai đặc nhiệm tới khu vực điểm nóng ở Donetsk (Ảnh minh họa: Quân đội Ukraine).

Ukraine đã ra lệnh cho Trung đoàn Đặc nhiệm số 3 (SSO) tiến hành một cuộc tập kích nhằm vào một nhóm binh sĩ Nga.

Đây là nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho việc sơ tán bộ binh bị thương đang bị kẹt trong vị trí của họ ở hướng Pokrovsk. Nga đã tập trung 170.000 binh sĩ ở mặt trận này.

Tình hình tại thành phố Pokrovsk vẫn là khó khăn nhất trên toàn bộ mặt trận. Các lực lượng phòng thủ Ukraine đang tiến hành các hoạt động tập kích nhằm đẩy lùi Nga khỏi khu vực đang có nguy cơ bị bao vây.

Các vị trí của Ukraine vẫn ở trung tâm thành phố, và các cuộc đấu súng đang diễn ra ngăn lực lượng đối phương củng cố vị trí, theo Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Đông.

Tận dụng thời tiết thuận lợi, các thành viên của nhóm SWORD đã tiến vào khu vực giao tranh, tìm cách phá vòng vây của Nga, đồng thời dùng robot mặt đất đưa thương binh ra bên ngoài.

Trước đó, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lữ đoàn Đổ bộ Đường không của Ukraine báo cáo rằng các đơn vị đột kích chuyên biệt, bao gồm Trung đoàn “Skala” 425, đã đẩy lùi lực lượng Nga quanh ga đường sắt, trường cao đẳng sư phạm địa phương và khu vực công viên Sobornyi.

Những hoạt động này đã ngăn chặn các nỗ lực của Nga nhằm tái tập hợp và tăng cường vị trí ở phía bắc. Bất kỳ hoạt động di chuyển nào vượt qua tuyến đường sắt về phía bắc đều có thể gây rủi ro cho Nga, Ukraine tuyên bố.

Mặt khác, Nga đang đẩy lực lượng về phía Myrnohrad và tìm cách cắt tuyến đường bộ nối thành phố này với Pokrovsk lân cận, Quân đoàn Đổ bộ Đường không số 7 cho biết.

Trong khi Nga dồn quân với số lượng lớn, Ukraine cũng đang kiên quyết bám trụ ở mặt trận Donetsk (Ảnh: Deepstate).

Đơn vị cảnh báo rằng các hướng di chuyển của Nga cho thấy họ đang tìm cách bao vây thành phố bằng cách tiến về các làng Rivne và Svitle.

Mũi tiến công vào Myrnohrad đang diễn ra ngay bên cạnh Pokrovsk, nơi giao tranh ác liệt trên tiền tuyến đã tiếp diễn suốt nhiều tháng. Các cuộc đụng độ gần Myrnohrad hiện gây thêm sức ép lên toàn bộ khu vực tiền tuyến rộng hơn.

Các đơn vị đột kích của Ukraine cho biết họ đang giữ chân Nga quanh Krasnyi Lyman. Ukraine nói rằng đối phương đang “gây sức ép lên Myrnohrad” và tìm cách cắt tuyến đường bộ dẫn tới Pokrovsk.

Đơn vị cho biết thêm rằng bộ binh Nga đang tiến công vào khu vực phía bắc thành phố theo từng nhóm nhỏ, di chuyển suốt ngày đêm và sử dụng UAV để dẫn hướng tiếp cận.

Chỉ huy trên cho biết các vị trí của Ukraine trong thành phố đang được tăng cường để bảo vệ sườn nam, nơi Nga đang cố tập trung thêm binh lực cho một đợt tiến công khác. Giao tranh trong khu vực Pokrovsk - Myrnohrad đã diễn ra dữ dội suốt nhiều tháng khi quân Nga tìm cách chọc sâu hơn vào các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Mặt khác, các đơn vị đặc nhiệm Ukraine đã hoạt động tích cực quanh Pokrovsk những tuần gần đây khi giao tranh leo thang.

Tổng tư lệnh của Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, cho biết khu vực Pokrovsk - Myrnohrad vẫn chịu sức ép từ một cụm quân Nga lớn đang tìm cách tiến vào khu dân cư và phá vỡ các tuyến tiếp vận.

Ông Syrskyi nói rằng không có sự bao vây hay phong tỏa nào đối với các thành phố, và quân đội Ukraine đang triển khai một loạt biện pháp để đẩy lùi lực lượng Nga. Tuy nhiên, một số binh sĩ đặt câu hỏi liệu thành phố có thể được giải tỏa hoàn toàn hay không, vì Nga đang có lực lượng áp đảo tại đây.