Nga đối mặt thách thức lớn khi Ukraine gia tăng không kích

Bên trong nhà máy UAV của Ukraine (Ảnh: Forbes).

Rạng sáng ngày 27/10, khi UAV của Ukraine tập kích Moscow, một bức ảnh gây chú ý cho thấy hệ thống phòng không cơ động được triển khai ngay bên ngoài Điện Kremlin.

Dù trước đây từng có các cuộc tập kích bằng UAV vào thủ đô Nga, nhưng giờ đây tình hình đã khác. Các chỉ huy Nga đang tập trung lực lượng để bảo vệ thành phố trước một cuộc công kích kéo dài.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tuyên bố rằng trong đêm 26-27/10, lực lượng Nga đã bắn hạ khoảng 34 UAV bay về phía Moscow, và tổng cộng 193 UAV đã bị đánh chặn trong đêm.

Theo Forbes, về lý thuyết, Moscow là một trong những thành phố được bảo vệ tốt nhất thế giới, với 2 vành đai chứa tên lửa đánh chặn. Nhưng dù có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo, các hệ thống đó không được thiết kế để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các UAV nhỏ, bay chậm như Lyutyi và Fire Point FP-1 mà Ukraine phóng hằng đêm.

Thêm vào đó, Nga là quốc gia có diện tích rộng lớn, sở hữu rất nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu. Dù sở hữu hệ thống phòng không rất mạnh mẽ, nhưng các lá chắn này của Nga chỉ đủ để ngăn chặn các tên lửa cỡ lớn. Các UAV cỡ nhỏ, giá rẻ như Ukraine đang sử dụng lại là một thách thức khác. Việc dùng tên lửa đắt đỏ đánh chặn UAV giá rẻ có thể xem là phương án tốn kém, ít bền vững.

Trong thời gian qua, Ukraine đã tăng cường các cuộc tập kích tầm xa bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Nga. Ukraine đang tăng tốc sản xuất UAV, với mục tiêu tạo ra 30.000 UAV tầm xa trong năm nay.

Nhà sản xuất Fire Point hiện tự mình sản xuất 100 chiếc FP-1 mỗi ngày, và còn nhiều đơn vị khác tham gia chiến dịch này. Chuyên gia quân sự HI Sutton đã liệt kê 24 loại UAV khác nhau, và đó mới chỉ là các mẫu được biết đến.

Trong khi đó, sau một số chậm trễ do vấn đề kỹ thuật, tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine đã được đưa vào sản xuất, với các đợt giao hàng dự kiến trong vài tuần tới.

Đội phòng thủ cơ động của Nga ở Moscow (Ảnh: Forbes).

Nga là một quốc gia rộng lớn, với nhiều mục tiêu dễ bị tổn thương. Đây chính là thách thức rất lớn với nước này. Trong những tuần gần đây, các cuộc không kích của Ukraine tập trung vào các nhà máy lọc dầu, gây ra thiệt hại cho đối phương.

Tuần trước, các chỉ huy quân đội Nga thông báo rằng lực lượng dự bị sẽ được huy động để bảo vệ các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng khác khỏi UAV.

Mặt khác, Nga cũng đang dồn các hệ thống phòng không ra chiến trường ở Ukraine, cũng như bảo vệ thủ đô Moscow. Điều đó tạo ra những thách thức không nhỏ với đất nước có diện tích rất lớn như Nga.

Nga cũng đang tích cực phát triển các biện pháp mới để đối phó với kịch bản bầy đàn UAV cùng lao vào mục tiêu quan trọng. Nga vốn nổi tiếng là cường quốc tác chiến điện tử và các vũ khí không tiếng súng này có khả năng ngắt kết nối, vô hiệu UAV một cách tương đối hiệu quả.

Ngoài ra, Nga cũng bắt đầu việc phát triển UAV đánh chặn, dòng vũ khí mới để thích nghi với thực tế tác chiến hiện đại, khi máy bay không người lái ngày càng trở nên phổ biến. Nga, với vị thế của một cường quốc quân sự, có khả năng huy động về công nghệ và nguồn lực để thực hiện điều này.

Khả năng chống lại UAV sẽ được xem là then chốt trong cuộc chiến tiêu hao giữa Nga và Ukraine, nơi cả 2 bên sẽ liên tục gây áp lực lên phía còn lại để buộc đối phương nhượng bộ.