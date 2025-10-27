Ukraine thừa nhận tập kích đập nước, một phần lực lượng Nga bị cô lập

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (Ảnh: AFP).

Robert “Magyar” Brovdi, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF), xác nhận rằng binh sĩ thuộc Trung tâm USF Độc lập số 1 đã tập kích vào đập của hồ chứa Belgorod ở Nga. Ông cho biết mực nước đã hạ xuống 100cm kể từ sau vụ việc.

“Hồ chứa Belgorod đã nứt. Kể từ thời điểm tập kích đó, mực nước đã giảm đi 100cm. Vụ việc do UAV của Trung tâm Độc lập số 1 thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái thực hiện", ông thông báo trên Facebook.

Ngày 25/10, Vyacheslav Gladkov, Thống đốc tỉnh Belgorod (Nga), báo cáo rằng đập thuộc hồ chứa Belgorod đã bị hư hại do một cuộc tập kích của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“Chúng tôi hiểu rằng đối thủ có thể cố gắng tấn công lần nữa và phá hủy con đập. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng ven sông ở tỉnh Kharkov và một số con phố trong khu dân cư của chúng tôi, nơi sinh sống của khoảng 1.000 người”, ông tiết lộ.

Theo ông Gladkov, chính quyền Nga đã đề nghị người dân trên một số con phố thuộc các khu dân cư Bezlyudovka, Novaya Tavolzhanka và Shebekino di dời đến các trung tâm tạm trú ở Belgorod.

Đêm 25 rạng sáng 26/10, ông Gladkov cho biết nước đã tràn vào hơn 10 khu vườn tư nhân, và chưa có ngôi nhà nào bị ảnh hưởng.

Theo phía Ukraine, vụ tập kích gây ảnh hưởng tới một phần lực lượng Nga đang tác chiến ở Kharkov (Ảnh: UP).

Ngày 26/10, Quân đoàn 16 của Ukraine cho biết con đập gần Belgorod bắt đầu rò rỉ nước sau vụ việc, khiến các đơn vị Nga vượt sông Siverskyi Donets gần thị trấn Vovchansk (tỉnh Kharkov của Ukraine) bị cô lập khỏi lực lượng chính.

“Tính đến hôm nay, tình hình đã không còn có lợi cho phía Nga. Sau đòn tập kích vào đập Belgorod, con đập bắt đầu rò rỉ. Theo truyền thông Nga, mực nước hồ chứa đã giảm đi một mét chỉ trong một ngày. Có thể nói, rắc rối đã bắt đầu, chính xác hơn là nước chảy vào sông Siverskyi Donets. Có báo cáo cho biết một số hầm trú ẩn của Nga đã bị ngập.

Nhưng điều quan trọng nhất là hậu cần của đối thủ đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Vì vậy, các đơn vị đã vượt sông Siverskyi Donets của Nga về cơ bản bị cắt khỏi lực lượng chủ lực", tuyên bố cho biết.

Hồ chứa Belgorod nằm trên sông Siverskyi Donets, thuộc tỉnh Belgorod (Nga), trong các quận Belgorod và Shebekino. Kết cấu đập nằm gần làng Bezlyudovka thuộc quận Shebekino.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả sau các cuộc tập kích của Ukraine vào đập nước Belgorod ở Nga đã xuất hiện trên mạng, theo Dnipro Osint và kênh giám sát Exilenova+. Một bức ảnh khác cho thấy quy mô ngập lụt ở các khu vực hạ lưu đập. Một vùng đất rộng lớn xung quanh đã bị ngập, và nước vẫn tiếp tục lan rộng, dần dần bao phủ thêm nhiều khu vực khác.

Theo RBC Ukraine, 4 lữ đoàn Nga đang đóng quân trong khu vực này, gần làng Grafovka và xa hơn về phía hạ lưu dọc theo sông Siverskyi Donets. Lũ đã ảnh hưởng đến các hầm trú ẩn nơi binh sĩ Nga đang đóng, đe dọa các đơn vị thuộc Lữ đoàn 128, 116, 68 và 136 của Lực lượng Vũ trang Nga.