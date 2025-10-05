Nga phóng 550 UAV, tên lửa, Ukraine gợi ý về lệnh ngừng bắn trên không

Hiện trường một vụ không kích nhằm vào Lviv (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/10 cho biết Nga đã phóng khoảng 550 tên lửa, UAV vào lãnh thổ Ukraine trong đợt không kích tầm xa từ sáng sớm hôm nay.

Ông Zelensky nói rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương trên khắp Ukraine. Theo bài đăng trên Telegram của ông, các khu vực bị ảnh hưởng gồm Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernihiv, Sumy, Kharkov, Kherson, Odesa và Kirovohrad.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 496 UAV và 53 tên lửa các loại. Lực lượng phòng thủ đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 439 UAV và 39 tên lửa, trong khi 8 tên lửa khác không trúng mục tiêu.

Tổng cộng có 8 tên lửa và 57 UAV rơi trúng 20 địa điểm, theo không quân, với mảnh vỡ được ghi nhận tại 6 vị trí khác.

Ông Zelensky cho rằng, Ukraine có thêm biện pháp bảo vệ, đẩy nhanh việc thực thi tất cả các thỏa thuận quốc phòng, đặc biệt là liên quan đến phòng không, để ngăn chặn Nga trong tương lai.

Ngoài ra, ông cho biết: “Một lệnh ngừng bắn đơn phương trên không là có thể, và điều đó có thể mở đường cho ngoại giao thực sự. Mỹ và châu Âu phải hành động để buộc Nga dừng lại".

Tuy nhiên, ông không nêu cách cụ thể để thực hiện lệnh ngừng bắn này như thế nào.

Các cuộc tấn công chủ yếu tập trung ở miền Tây Ukraine. Tại thành phố Lviv, gần biên giới Ba Lan, ít nhất 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương, theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine (DSNS).

Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi viết trên Telegram rằng đây là “một đêm cực kỳ khốc liệt”, đồng thời cho biết các tòa nhà bị trúng đạn gồm một khu công nghiệp nằm ở phía tây trung tâm thành phố.

Tại vùng Ivano-Frankivsk ở phía tây và Vinnytsia ở miền Tây-Trung, các quan chức địa phương cho biết đòn tấn công của Nga đã đánh trúng cơ sở dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ở nơi khác, ít nhất một người thiệt mạng và 10 người bị thương tại vùng tiền tuyến Zaporizhzhia ở miền nam.

Một vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng được ghi nhận tại Chernihiv, gần biên giới Belarus và Nga, phía đông bắc Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả đợt tấn công là “một đòn đánh quy mô lớn bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa được phóng từ mặt đất, trên biển và trên không”, nhằm vào “các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine và cơ sở hạ tầng khí đốt, năng lượng hỗ trợ hoạt động của Kiev".

Theo bộ này, trong số các phương tiện được sử dụng có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và UAV tấn công. “Các mục tiêu của vụ tập kích đã đạt được. Toàn bộ các mục tiêu định sẵn đều đã bị loại bỏ", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trên Telegram.

Các cuộc tấn công của Nga khiến NATO phải điều động máy bay để phản ứng tại Ba Lan.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Ba Lan cho biết trên mạng xã hội rằng các máy bay chiến đấu đã được triển khai và lực lượng phòng không được đặt trong tình trạng báo động khi “Nga một lần nữa thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Ukraine.”

Tình trạng báo động kéo dài khoảng 4 tiếng. Sau đó, cơ quan này xác nhận rằng máy bay F-35 của Hà Lan nằm trong số các lực lượng phản ứng. “Không có động thái vi phạm không phận Ba Lan nào được ghi nhận”, Bộ Chỉ huy nói.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 62 UAV của Ukraine trong đêm và sáng 5/10.

Cơ quan vận tải hàng không liên bang Nga - Rosaviatsiya - cho biết các sân bay tại Tambov, Nizhny Novgorod và Yaroslavl đã áp dụng lệnh hạn chế bay tạm thời do các vụ không kích của đối phương.