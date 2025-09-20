Nga bác tin tiêm kích xâm phạm không phận quốc gia NATO

Một tiêm kích MiG-31 của Nga (Ảnh minh họa: Anadolu).

“Ngày 19/9, 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã thực hiện một chuyến bay theo kế hoạch từ Karelia đến một sân bay ở vùng Kaliningrad. Chuyến bay được tiến hành hoàn toàn phù hợp với các quy tắc quốc tế về không phận, không vi phạm biên giới của bất kỳ quốc gia nào khác, điều này đã được xác nhận bằng dữ liệu giám sát khách quan”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Thông cáo cho biết thêm: “Trong suốt chuyến bay, các máy bay Nga không hề lệch khỏi hành trình đã được phê duyệt và không xâm phạm không phận Estonia. Lộ trình bay của các máy bay nằm trên vùng biển trung lập ở biển Baltic, cách đảo Vaindloo hơn 3km”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Estonia cáo buộc các chiến đấu cơ của Nga vi phạm không phận của nước này khoảng 12 phút hôm 19/9.

Estonia cáo buộc các máy bay của Nga đã vi phạm không phận Estonia 4 lần kể từ đầu năm và coi điều này là "không thể chấp nhận được".

Bộ Ngoại giao Estonia đã trao công hàm phản đối chính thức về vụ việc. Thủ tướng Estonia Kristen Michal sau đó thông báo Estonia đang yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của NATO, cho phép các quốc gia thành viên thảo luận với đồng minh nếu an ninh của họ bị đe dọa.

Người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết liên minh “đã phản ứng ngay lập tức và chặn các máy bay Nga”, đồng thời nhấn mạnh vụ việc cho thấy khả năng ứng phó của NATO.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi các nhà lãnh đạo EU nhanh chóng thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang chờ được báo cáo chi tiết hơn nhưng thừa nhận vụ việc có khả năng dẫn đến “rắc rối lớn”.

“Đây có thể là rắc rối lớn, nhưng tôi sẽ cho các bạn biết sau, họ sẽ báo cáo cho tôi trong vòng khoảng một giờ nữa”, ông nói.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi 2 quốc gia NATO khác là Ba Lan và Romania cũng cáo buộc các máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận.

Ba Lan xác nhận khi đó đã bắn hạ máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận, đánh dấu lần đầu tiên một thành viên NATO trực tiếp tấn công tài sản quân sự của Nga trên lãnh thổ của mình kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra.

Warsaw đã tạm thời đóng cửa sân bay chính, đặt lực lượng phòng không trong tình trạng báo động cao và yêu cầu tham vấn với các đồng minh NATO theo Điều 4 của hiệp ước liên minh.

Chính quyền Ba Lan sau đó cũng khởi động một cuộc rà soát các hầm trú ẩn trên toàn quốc như một phần trong chương trình phòng thủ dân sự trị giá hàng tỷ USD nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trong trường hợp leo thang thêm.