Nga nói về “những đảm bảo an ninh thực sự cho Ukraine”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Reuters).

“Xin nhắc lại điều cấu thành một sự bảo đảm an ninh thực sự cho Ukraine. Đó là việc nước này quay trở lại với những văn kiện nền tảng đã định hình nền độc lập, chủ quyền và quốc gia của mình. Những văn kiện đó quy định quy chế phi hạt nhân, trung lập và phi liên kết”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu với báo chí ngày 18/9.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine phải phù hợp với những nghĩa vụ của phương Tây được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc và các văn kiện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Theo ông Lavrov, những bảo đảm này phải dựa trên nguyên tắc không quốc gia nào có quyền củng cố an ninh của riêng mình bằng cách gây phương hại đến an ninh của quốc gia khác.

Trước đó, ông chỉ ra rằng các nước phương Tây phải tính đến những lợi ích cơ bản của Nga thì mới có thể đạt được một thỏa thuận về bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Ông cáo buộc các nước châu Âu đang tìm cách xây dựng các bảo đảm an ninh cho Ukraine nhằm tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga.

“Châu Âu đang cáo buộc Nga từ chối đối thoại, trong khi đó họ tập trung phát triển các bảo đảm an ninh cho Ukraine, những vấn đề đang được thảo luận mà không có sự tham gia của Nga. Nếu các vị thảo luận điều gì đó liên quan đến an ninh của một bên tham chiến mà không có bên còn lại, điều đó có nghĩa là các vị muốn xây dựng những bảo đảm an ninh đó nhằm ủng hộ việc tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga”, ông Lavrov nhấn mạnh.

“Tuy nhiên, họ liên tục nói rằng sẽ đưa lực lượng quân sự vào khi đạt được một thỏa thuận về giải pháp và ngừng bắn. Điều đó chẳng thay đổi được gì. Nó chỉ cho thấy mục đích của họ là bảo đảm rằng mọi thứ họ đang xây dựng trong và sau xung đột đều góp phần kiềm chế Nga”, ông nói.

Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm, Nga và Mỹ sẽ tiếp tục có các cuộc trao đổi bổ sung về vấn đề Ukraine.