Anh sẽ điều máy bay chiến đấu tới Ba Lan

Các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (Ảnh: Military).

Hãng tin RT (Nga) cho biết, Thủ tướng Keir Starmer ngày 15/9 tuyên bố Anh sẽ triển khai một số máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon để tuần tra không phận Ba Lan.

"Những máy bay này không chỉ là một màn phô trương sức mạnh; chúng rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự xâm nhập, bảo vệ không phận NATO và bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta cũng như của các đồng minh”, Thủ tướng Starmer cho biết khi công bố kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu tới Ba Lan.

Ba Lan đã khởi động cuộc tập trận Iron Defender 25 vào tháng trước, với sự tham gia của khoảng 30.000 quân, bao gồm binh sĩ từ các quốc gia thành viên NATO khác. Séc gửi 3 trực thăng đến Ba Lan, trong khi Tây Ban Nha, Italy và Thụy Điển cũng cam kết hỗ trợ thêm.

Chính phủ Anh cho biết các máy bay chiến đấu của Anh sẽ tham gia cùng máy bay Rafale của Pháp, Eurofighter của Đức và F-16 của Đan Mạch trong những ngày tới trong khuôn khổ sứ mệnh Eastern Sentry của NATO.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau cáo buộc của Ba Lan về việc máy bay không người lái (UAV) Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Sáng 10/9, Bộ Tư lệnh Quân sự Tác chiến của Ba Lan đã thông báo về việc phá hủy một số UAV được cho là xâm phạm không phận nước này. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết 19 vụ xâm phạm không phận Ba Lan được ghi nhận.

Ba Lan cáo buộc 19 UAV Nga vi phạm không phận, buộc quân đội Ba Lan lần đầu tiên phải bắn hạ 3 UAV kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Báo Spiegel và Welt của Đức ngày 11/9 cho hay các UAV bị bắn hạ được cho là đang hướng đến sân bay Rzeszow, trung tâm hậu cần then chốt cho việc vận chuyển viện trợ quân sự của phương Tây tới Ukraine.

NATO đã viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước Liên minh theo yêu cầu của Ba Lan, khởi xướng các cuộc tham vấn giữa các thành viên NATO để thảo luận về các vụ việc liên quan tới cáo buộc UAV xâm phạm không phận.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc trên. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả các hoạt động gần đây bằng máy bay không người lái của nước này đều chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, không liên quan đến Ba Lan.

Trong cuộc gặp với Giám đốc Chính trị của Cơ quan Đối ngoại Canada Richard Arbeiter vào ngày 15/9, Đại sứ Nga tại Ottawa Oleg Stepanov tuyên bố "Nga không có lý do gì để tác động đến các mục tiêu ở Ba Lan hay bất kỳ quốc gia NATO nào khác, hoặc xâm phạm không phận NATO".

Theo Đại sứ quán Nga, chính quyền Ba Lan "vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc của họ" về việc UAV bị cho là xâm phạm không phận.

Ông Andrei Ordash, Đại biện lâm thời của Nga tại Ba Lan, cũng cho biết Ba Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái bị cho là xâm phạm không phận nước này có nguồn gốc từ Nga.