Nga áp sát pháo đài chiến lược, Ukraine thừa nhận tình thế nguy cấp

Vũ khí Ukraine khai hỏa (Ảnh: Reuters).

Một chiến dịch nhằm đối phó với các nhóm binh sĩ Nga đang diễn ra ở Kupiansk, tỉnh Kharkov, trong khi lực lượng Moscow khai hỏa vào thành phố bằng mọi loại vũ khí sẵn có, ông Andrii Besedin, người đứng đầu Cơ quan Quân quản thành phố Kupiansk, chia sẻ với đài truyền hình công cộng Ukraine Hromadske.

“Tình hình đang rất nguy cấp. Ngoài các nhóm tiến công và trinh sát đã xâm nhập hoặc đang xâm nhập thành phố, Nga còn tiến hành các đợt tấn công vào thành phố và khu vực lân cận.

Vì ở gần tiền tuyến nên Nga có thể tập kích mọi loại vũ khí: xe tăng, súng cối, pháo binh và hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Bom lượn có điều khiển được thả xuống hằng ngày trên Kupiansk. UAV FPV sử dụng cáp quang, không thể bị tác chiến điện tử gây nhiễu, đang được phóng ra", ông nói.

Theo ông, tất cả các tuyến đường ra vào thành phố, mọi tuyến hậu cần đều, nằm trong tầm quan sát của UAV Nga.

Ông Besedin cho biết cơ sở hạ tầng của thành phố đã sụp đổ: không có điện, nước, khí đốt, kết nối di động hay dịch vụ xã hội.

Tính đến ngày 25/9, có 680 dân thường vẫn ở bờ phải thành phố Kupiansk, với tổng cộng 1.660 người trên toàn khu vực.

Chính quyền địa phương cho biết họ không thể đưa hàng cứu trợ nhân đạo hoặc vật liệu xây dựng vào thành phố và kêu gọi người dân phải sơ tán.

Ông Besedin cho biết mỗi ngày có một số ít người được sơ tán.

“Mọi hỗ trợ sẽ được cung cấp tại thành phố Kharkov, nơi điều kiện an toàn hơn. Tất cả điều kiện đều đã sẵn sàng, chỗ ở tạm thời miễn phí, khoản hỗ trợ từ các quỹ quốc tế trị giá 10.500 hryvnia (khoảng 250 USD) cho mỗi người sơ tán, một trung tâm hỗ trợ cho người dân Kupiansk và một trung tâm y tế. Toàn bộ gói hỗ trợ sẽ được triển khai. Chúng ta phải đoàn kết cho đến khi có thể trở về cộng đồng Kupiansk", ông nói.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 23/9 rằng nhóm tác chiến Zapad đang hoàn thành nhiệm vụ giành quyền kiểm soát thành phố Kupiansk.

“Hiện tại, quân Nga đã chặn một cụm quân lớn của đối phương từ phía bắc và phía tây, đưa họ vào thế gọng kìm. Nhiệm vụ chiến đấu vẫn đang tiếp tục để phong tỏa lực lượng Ukraine từ phía nam”, tuyên bố nêu rõ.

Các điểm nóng ở mặt trận phía Đông Ukraine (Ảnh: ISW).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết bước tiến của quân đội Nga ở Kupiansk có được nhờ chiến thuật "độn thổ", tức là sử dụng các công trình ngầm như đường ống nước, khí đốt để xâm nhập vào khu vực do Ukraine kiểm soát mà không phải xuyên trực diện qua các phòng tuyến kiên cố của đối phương.

Kupiansk được xem là thành trì then chốt của Bộ chỉ huy Ukraine nhằm duy trì kiểm soát phần phía đông vùng Kharkov, theo Bộ Quốc phòng Nga. Thành phố này là trung tâm hậu cần quan trọng, nơi các tuyến tiếp vận cho cụm quân Ukraine ở bờ đông sông Oskil đi qua.

Theo phía Nga, quân đội Ukraine đã biến Kupiansk thành một khu vực phòng thủ kiên cố, một “pháo đài” thực sự.