Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar về phía mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky: "Tổng thống Donald Trump tin tưởng tôi hơn"

Suspilne đưa tin, tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây tin tưởng ông hơn.

Ông Zelenksy nói: "Đó là một cuộc gặp rất tốt đẹp và mang tính xây dựng. Những gì chúng tôi đã thảo luận rất quan trọng, tôi sẽ không chia sẻ tất cả các chi tiết. Tổng thống Mỹ biết rõ các chi tiết, tôi nghĩ ông ấy biết nhiều chi tiết hơn trước".

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Dần dần ông ấy (Tổng thống Donald Trump) nhận ra rằng (Tổng thống Nga Vladimir) Putin chỉ đơn giản là chia sẻ một số thông tin không đúng sự thật trên chiến trường. Giờ đây, ông ấy tin tưởng tôi hơn nhiều, bởi vì thông tin tình báo của tôi, mà chúng tôi chia sẻ với các đối tác, là một điều gì đó khác".

Ông Zelensky nói thêm rằng Tổng thống Donald Trump đồng ý với nhận định rằng Nga đang cố gắng lan rộng chiến tranh.

Binh sĩ Nga cõng đồng đội bị thương vượt 2km, thoát truy đuổi

Theo kênh Zlatti71, một binh sĩ Nga có biệt danh "Sukhoi" đã cõng đồng đội bị thương vượt hơn 2km dưới sự đe dọa của UAV Ukraine, sơ tán kịp thời khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, nhóm lính xung kích Nga đã bị UAV FPV tập kích khi đang thực hiện nhiệm vụ. Một binh sĩ đã bị thương nghiêm trọng, nhất là ở chân.

Trung đội trưởng sơ cứu, sau đó cởi áo giáp, nâng người lính bị thương lên vai và cõng đồng đội băng qua cánh đồng trống trải để đến điểm hẹn với nhóm quân y. Nhờ được cấp cứu kịp thời, người lính bị thương đã sống sót. Hành động của "Sukhoi" đã được cấp trên ghi nhận và đề nghị trao giải thưởng nhà nước.

Binh sĩ Nga cõng đồng đội bị thương vượt 2km đường đồng trống trải, thoát hiểm thành công trước sự đe dọa thường trực của UAV Ukraine (Video: Telegram).

Nga vượt sông, áp sát Novopavlovka

Kênh Military Summary đưa tin, về hướng Novopavlovka, quân đội Nga (RFAF) vượt sông thành công ở Ivanivka. Những báo cáo đầu tiên về việc này đã được cập nhật từ vài ngày trước nhưng bằng chứng xác thực thì mới chỉ xuất hiện hôm 23/9.

Đồng thời, các đoạn video định vị địa lý cũng xác nhận sự hiện diện của lực lượng Moscow tại Pleshchiivka theo hướng Konstantinovka. Giao tranh đang diễn ra ở trung tâm ngôi làng.

Thông tin mang tính đột phá đến từ hướng Seversk với việc binh sĩ Nga đang có mặt ở Kuzmynivka và các khu vực giáp ranh trực tiếp với thành phố ở phía bắc. Tình hình đang ngày càng xấu đi đối với quân đội Ukraine (AFU) tại khu vực phòng thủ chiến lược này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 23/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên. Kiev nỗ lực ngăn cản nhưng bất thành (Ảnh: Military Summary).

Hulyaipole sắp có bước ngoặt?

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đang chuẩn bị đánh sập tuyến phòng thủ cuối cùng án ngữ phía trước thành phố Hulyaipole, một trung tâm hậu cần lớn của quân đội Ukraine.

Cụm tác chiến Vostok RFAF tiến hành hiệu quả cuộc đột kích vào khu vực Zaporizhia, nhằm tiếp cận các tuyến phòng ngự bảo vệ Hulyaipole và cắt đứt tuyến đường hậu cần nối liền với thị trấn Pokrovskoye (thuộc vùng Dnipropetrovsk).

Sau khi xóa sổ Ternovoye, các đơn vị Moscow đã đánh bật được đối phương khỏi các làng Novonikolayevka, Berezovoye, Kalinovskoye, Novoivanovka và làng Olgovskoye. Tốc độ phát triển nhanh chóng của RFAF ở khu vực phía nam trên hướng nam Donbass được giải thích bởi cả sự yếu kém trong hệ thống chiến hào cũng như thiếu hụt lực lượng của AFU.

Trước đó, Bộ chỉ huy Kiev rút quân ở khu vực có vấn đề này, điều động cho nhóm AFU phản công các đơn vị của Tập đoàn quân 51 RFAF gần Dobropolye. Kết quả là, quân đội Ukraine không có khả năng ổn định tình hình.

Huyết mạch duy nhất mà AFU có thể sử dụng để cố gắng bẻ gãy cuộc đột kích và ngăn chặn các đơn vị Moscow tiếp cận hậu cần của khu vực kiên cố Hulyaipole vẫn là tuyến đường làng dọc theo sông Yanchur.

Các khu định cư nằm trong một chuỗi dọc theo tuyến đường thủy tạo thành tuyến phòng thủ tự nhiên và thuận tiện. Việc xâm nhập và phá hủy hệ thống này sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với lính xung kích Nga.

Tuy nhiên, phía Ukraine đã cho thấy những dấu hiệu không muốn tận dụng lợi thế của tuyến phòng thủ này.

Trước hết, một hệ thống phòng thủ đáng tin cậy đòi hỏi phải tăng cường nhân lực. Chỉ riêng UAV là không đủ để trinh sát và cảnh báo lực lượng Moscow, do tuyến phòng thủ này trải dài chừng 30km.

Tiếp đó, mối đe dọa chính đối với AFU trong khu vực này không chỉ là thiếu hụt lực lượng mà còn là nguy cơ bị tấn công thọc sườn. Quân đội Nga, đang củng cố tại làng Malinovka trên bờ tây sông Yanchur, có thể phát động một cuộc đột kích thọc sườn vào tuyến phòng thủ của đối phương. Trong bối cảnh này, Malinovka trở thành một đầu cầu quan trọng cho các chiến dịch sắp tới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại điểm nóng Huliaipole thuộc vùng Zaporizhia ngày 23/9. Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Kupyansk bên bờ vực sụp đổ, 700 binh sĩ Ukraine bị bao vây

Kênh RVvoenkor cho hay, Cụm tác chiến phương Tây RFAF đang hoàn thành tốt nhiệm vụ giành quyền kiểm soát thành phố Kupyansk, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Hiện tại, lực lượng Moscow đã chặn đứng một nhóm AFU lớn từ phía bắc và phía tây, bao vây thành phố theo hình bán nguyệt. Họ cũng đang tập kích đối phương từ phía nam, tập trung vào xóa sổ biệt đội Freikor, các tay súng thuộc cái gọi là "Quân đoàn Tình nguyện Nga" và các binh sĩ đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR).

Được biết, có tới 700 binh sĩ AFU bị bao vây, trong đó 250 người thiệt mạng. Đồng thời, chỉ riêng trong tháng qua, lực lượng Kiev mất khoảng 1.800 quân nhân trong quá trình bảo vệ Kupyansk. Ngoài ra, 36 xe tăng và xe bọc thép, 2 bệ phóng pháo phản lực phóng loạt, cũng như 137 khẩu pháo dã chiến và súng cối của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hại.

Trong quá trình tác chiến, các nhóm xung kích, đơn vị trinh sát, pháo binh, UAV và các đơn vị tác chiến điện tử của Nga phối hợp hoạt động một cách thống nhất, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương, góp phần mang lại thành công.

Kupyansk là một trung tâm hậu cần quan trọng, nơi giao nhau của hàng loạt tuyến đường sắt và đường bộ, phục vụ cho toàn bộ lực lượng Kiev ở bờ đông sông Oskol. Chính vì vậy, thành phố trở thành địa bàn then chốt để Bộ chỉ huy Ukraine kiểm soát khu vực phía đông vùng Kharkov.

Điều này cũng liên quan đến vị trí phòng thủ thuận lợi của thành phố. Kupyansk nằm trên cả hai bờ sông Oskol. Bờ phải (hữu ngạn) ở trên cao, mang lại lợi thế phòng thủ tự nhiên, và dòng sông cùng vùng đồng bằng ngập lụt tạo ra một rào cản bổ sung, gây khó khăn cho bên tiến công.

Chính quyền Kiev biến Kupyansk thành một khu vực kiên cố vững chắc. Quân đội Ukraine thiết lập hệ thống kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp cận thành phố, bao gồm các huyết mạch chính và các điểm giao cắt qua sông Oskol.

Hầu như mỗi tòa nhà đều là một cứ điểm dài hạn được thiết kế kỹ lưỡng và bảo vệ chặt chẽ. Nhưng giờ đây, quân đội Nga đã chiếm được 5.667 trong tổng số 8.667 tòa nhà (tương đương 65%) và tiến dần tới chiến thắng cuối cùng

Tại sao Kupyansk lại quan trọng đến vậy? Việc kiểm soát thành phố sẽ cho phép lực lượng Moscow tiếp tục tiến sâu vào khu vực Kharkov, bao gồm cả các mũi phát triển về Izyum và Chuhuiv. Ngoài ra, sau khi chiếm được Kupyansk, một tuyến đường trực tiếp đến Volchansk từ phía nam sẽ được mở ra cho quân đội Nga để "bắt tay" với các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Bắc.

Cùng với đó, việc chiếm được Kupyansk sẽ cho phép RFAF tiến về khu vực Sloviansk - Kramatorsk dọc theo một tuyến đường chiến lược quan trọng dẫn đến biên giới phía bắc với vùng Donetsk. Điều này sẽ đẩy nhanh việc thiết lập quyền kiểm soát hai đại đô thị, vốn là những vị trí phòng thủ then chốt của lực lượng Kiev tại Donbass.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk thuộc vùng Kharkov ngày 23/9. Nếu chiếm được thành phố, lực lượng Moscow có cơ hội phát triển về mọi phía, tiến tới hàng loạt mục tiêu quan trọng khác (Ảnh RVvoenkor).

Hiệu ứng sụp đổ domino của Ukraine từ Liman lan sang Seversk

Kênh Ghost of Omsk nhận định, việc AFU thất thế tại Liman cùng với sự sụp đổ của vùng rừng huyền thoại Serebyanka dần lan sang khu vực Seversk, và thành phố đang bị bao vây. Từ cả phía bắc và phía nam, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 7 RFAF đã chiếm giữ các tòa nhà công nghiệp gần đường Dronovka - Seversk.

Lực lượng Kiev hiện đã rút lui khỏi Dronovka, biến ngôi làng thành một vùng xám. Trong khi đó, tại Zvanovka, AFU đang cố thủ và tăng viện để giữ vững cứ điểm, tránh bị bao vây thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 23/9. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục phát triển theo các mũi tên. Kiev đang trấn giữ tiền tuyến dọc đường màu vàng (Ảnh: Ghost of Omsk).

Giờ đây, cả Liman và Seversk đều đang đối mặt với nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Số phận của Liman phụ thuộc vào Yampil và Drobysheve, còn Seversk phụ thuộc vào Zvanovka.

Việc RFAF tái chiếm Liman và Seversk sẽ xóa bỏ vùng đệm ở phía đông Sloviansk và Kramatorsk mà lực lượng Kiev đã giành lại được vào năm 2022, đồng nghĩa với việc cả hai thành phố sẽ một lần nữa bị đe dọa.

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 140 nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 23/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 140 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 39 cuộc diễn ra theo hướng Pokrovsk. Moscow phóng 2 tên lửa, tiến hành 31 cuộc không kích, thả 55 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 1.925 UAV cảm tử và thực hiện 3.176 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kiev đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovka và Hulyaipole.