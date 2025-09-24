Tổng thống Ukraine đề xuất phương Tây hỗ trợ bắn hạ UAV, tên lửa Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các thành viên phương Tây của liên minh sẵn sàng hành động bắn hạ tên lửa và UAV Nga phóng qua không phận Ukraine.

“Nếu chúng ta có thể củng cố bầu trời bằng một hệ thống chung để bắn hạ tên lửa và UAV Nga, điều đó sẽ buộc Nga phải dừng các cuộc tấn công từ trên không", ông Zelensky nói.

“Bởi vì mọi thứ đều có thể bị bắn hạ, và khi đó Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ buộc phải ngồi ở đây, hoặc ở một địa điểm đáng tin cậy khác, để tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn trên mặt đất", ông Zelensky cho biết, nhấn mạnh nếu thiếu các cuộc không kích, Nga sẽ không thể tiếp tục chiến đấu trên mặt đất.

Ông Zelensky cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như các lãnh đạo châu Âu khác về vấn đề này.

Trong khi Ukraine từ lâu đã kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ đóng cửa không phận, các nước NATO thay vào đó cung cấp vũ khí phòng không, do lo ngại nguy cơ leo thang nếu khối liên minh trực tiếp tham chiến.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp với ông Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng phương Tây - Nga nóng lên liên quan tới loạt vụ việc vũ khí xâm nhập không phận các nước NATO.

Ngày 10/9, Ba Lan cáo buộc gần 20 UAV Nga bay vào nước này. Nga sau đó khẳng định không nhằm vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan.

Vào ngày 19/9, Estonia cáo buộc 3 tiêm kích Nga vi phạm không phận, điều mà Moscow đã nhiều lần bác bỏ.

Sau các sự việc trên, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski và Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna đều gợi ý rằng phương Tây cần thay đổi chính sách liên quan tới vũ khí Nga trong những trường hợp tương tự.

Ông Sikorski cho biết việc đóng một phần không phận Ukraine bằng hệ thống phòng không do NATO triển khai có thể sẽ được đưa trở lại bàn thảo sau vụ tấn công, đồng thời ám chỉ rằng “quan điểm đang dịch chuyển theo hướng này".

Ông Zelensky không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch hệ thống phòng thủ chung mà ông nhắc tới. Ông kỳ vọng Mỹ sẽ có hành động để khiến Nga đàm phán vì ông cho rằng Moscow luôn để tâm đến Washington.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Khi Nga tiếp tục gia tăng các mũi tiến công trên tiền tuyến, ông Trump lần đầu tiên bày tỏ quan điểm rằng Kiev có thể giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát trong thời gian tới.

“Tôi nghĩ Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ ban đầu. Với thời gian, sự kiên nhẫn và hỗ trợ tài chính từ châu Âu, đặc biệt là NATO, việc khôi phục các đường biên giới ban đầu nơi cuộc chiến bắt đầu là điều hoàn toàn khả thi", ông Trump nói.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky tiết lộ ông đã thảo luận về việc chấm dứt chiến sự, việc đưa những đứa trẻ Ukraine trở về, cũng như nguồn cung vũ khí từ phương Tây trong cuộc hội đàm với Tổng thống Trump.

Ông Zelensky mô tả cuộc gặp với ông Trump là “hiệu quả”, đồng thời cảm ơn Tổng thống Mỹ vì cơ hội được tổ chức hội đàm.