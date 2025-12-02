Nga cảnh báo đáp trả tổng lực nếu NATO tấn công phủ đầu

Ông Mikhail Sheremet, nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) và là thành viên Ủy ban An ninh và Chống tham nhũng Nga (Ảnh: Duma).

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 1/12, ông Mikhail Sheremet, nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) và là thành viên Ủy ban An ninh và Chống tham nhũng Nga, một “đòn tấn công phủ đầu” của NATO nhằm vào Nga chắc chắn sẽ kích hoạt phản ứng tổng lực từ Moscow.

“Đôi khi giới lãnh đạo NATO thể hiện một tư duy đầy nguy hiểm. Bất kỳ đòn tấn công phủ đầu nào của NATO cũng chẳng khác nào tự bóp cò, một hành động có thể kéo theo những hậu quả thảm khốc”, ông Sheremet nói.

Ông cũng lập luận rằng Nga từ lâu đã chuẩn bị những biện pháp phòng thủ vững chắc và có cơ sở trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Trong khi đó, đại sứ Nga tại Bỉ, Denis Gonchar, cáo buộc NATO đang thổi phồng những cáo buộc về kịch bản Nga tấn công các nước thành viên liên minh để gieo rắc lo sợ. Ông cho rằng chính NATO đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với Nga.

Trước đó, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, nói với Financial Times rằng liên minh đang xem xét các biện pháp mang tính chất phủ đầu để đáp trả các động thái của Nga.

Tuy nhiên, ông thừa nhận việc triển khai một chiến lược như vậy sẽ đối mặt với những rào cản pháp lý đáng kể. Ông gợi ý rằng NATO có thể coi các cuộc tấn công phủ đầu như là “hành động phòng vệ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga coi phát biểu này là “một bước đi vô trách nhiệm, cho thấy liên minh sẵn sàng tiếp tục tiến tới leo thang”.

Bà cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi coi đây là động thái cố ý nhằm phá hoại các nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng Ukraine. Những người đưa ra các tuyên bố như vậy cần ý thức được rủi ro và những hậu quả có thể xảy ra, kể cả đối với chính các nước thành viên liên minh”.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, giới chức phương Tây cho rằng các nước thành viên NATO có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow.

Tháng trước, Trung tướng Alexander Sollfrank, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp của Đức, cho biết Đức đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga và sẵn sàng tạo điều kiện để triển khai 800.000 binh sĩ NATO đến biên giới Nga.

Ông cũng đồng tình với các cảnh báo trước đó của NATO rằng nếu Nga tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái vũ trang, họ có thể đủ sức phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào NATO từ năm 2029.

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO. Ngược lại, Moscow bày tỏ lo ngại việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu. Điện Kremlin cảnh báo, Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không phớt lờ các hành động có thể gây nguy hiểm đối với lợi ích của mình.