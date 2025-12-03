Mỹ có thể đã ngừng cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic ngày 2/12, Thanh tra trưởng Quân đội Đức Christian Freuding cho biết, Lầu Năm Góc đã tạm ngừng liên lạc với Bộ Quốc phòng Đức, đặc biệt là về vấn đề Ukraine.

Trước đây, ông Freuding phụ trách một lực lượng đặc nhiệm tại Bộ Quốc phòng Đức chịu trách nhiệm điều phối hỗ trợ quân sự cho Ukraine, và có thể liên lạc với các quan chức Lầu Năm Góc 24/7. Tuy nhiên, theo ông, gần đây kênh liên lạc này đã bị đóng băng.

Ông cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không cảnh báo về việc ngừng cung cấp một số loại vũ khí cho Ukraine. Ông cũng nói thêm rằng thay vì liên lạc trực tiếp với phía Mỹ như trước, ông phải chuyển sang Đại sứ quán Đức tại Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cho biết trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rằng Washington mong muốn giải quyết xung đột Ukraine càng sớm càng tốt và đảm bảo một nền hòa bình bền vững.

Washington đã đưa ra một kế hoạch hòa bình 28 điểm về Ukraine. Ngày 23/11, các quan chức Mỹ và Ukraine đã tổ chức các cuộc tham vấn tại Geneva. Sau đó, Tổng thống Trump cho biết kế hoạch hòa bình Mỹ ban đầu đã được hoàn thiện, tính đến quan điểm của Moscow và Kiev, chỉ còn vài vấn đề gây tranh cãi. Ông cũng lưu ý rằng số điểm trong kế hoạch hòa bình đã được rút xuống còn 22.

Ngày 30/11, đại diện của Mỹ và Ukraine tiếp tục tham vấn tại Florida, thảo luận về cách chấm dứt xung đột, giải quyết lâu dài các vấn đề kinh tế và an ninh, triển vọng tổ chức bầu cử ở Ukraine, và vấn đề lãnh thổ.

Sau đó, hôm qua 2/12, phái đoàn Mỹ đã đến Moscow để thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận, nhưng Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov cho hay, 2 bên vẫn chưa đạt được thỏa hiệp về một số vấn đề nêu trong kế hoạch hòa bình và sẽ tiếp tục tham vấn trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đàm phán hòa bình Ukraine không đạt được tiến triển đáng kể, các đồng minh châu Âu đã tính đến kịch bản Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine, rút khỏi vai trò trung gian. Khi đó, châu Âu sẽ phải bù đắp phần nào vai trò của Washington, bao gồm hỗ trợ quân sự cho Kiev, cũng như đảm bảo an ninh cho lục địa.

Ngành quốc phòng của EU đã tăng 13,8% trong năm ngoái, đạt 183,4 tỷ euro, phản ánh việc tăng cường năng lực phòng thủ châu Âu nhanh chóng.

Quốc hội Đức dự kiến trong tuần này xem xét và phê duyệt 2,9 tỷ euro cho 11 hợp đồng liên quan đến hiện đại hóa vũ khí.

Đức đang tích cực nâng cấp lực lượng vũ trang, ưu tiên phát triển các hệ thống không người lái và công nghệ số, vốn sẽ trở thành các thành phần then chốt trong việc cải thiện khả năng chiến đấu và tăng cường sẵn sàng quân sự trong những năm tới.