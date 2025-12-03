Tổng thống Ukraine: Hòa bình đang gần hơn bao giờ hết

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực. Đội ngũ của chúng tôi đang hướng tới các cuộc họp rất quan trọng tiếp theo. Hôm nay, Ukraine đang tiến gần đến hòa bình hơn bao giờ hết, và cơ hội thực sự đang ở phía trước", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 2/12.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong khi phái đoàn Mỹ đang có các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Ông Zelensky cũng cho biết kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ đề xuất, sau khi được sửa đổi, bao gồm 20 điểm.

"Hôm nay, tại Ireland, phái đoàn của chúng tôi, những người trước đó đã có các cuộc họp tại Mỹ với phái đoàn của Tổng thống Mỹ, đã có mặt. Hiện có 20 điểm đã được xây dựng tại Geneva và được hoàn thiện thêm tại Florida", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Ông Zelensky nói thêm rằng một số điều khoản trong kế hoạch hòa bình của Ukraine vẫn cần được chỉnh sửa thêm.

“Theo tôi thấy, Mỹ đang thực hiện những bước đi nghiêm túc để chấm dứt cuộc chiến này bằng cách này hay cách khác. Nhiệm vụ của chúng ta, và tôi tin chắc rằng quan điểm này cũng được tất cả mọi người ở châu Âu chia sẻ, là chấm dứt chiến tranh, chứ không chỉ đơn thuần là tạm dừng các cuộc xung đột”, ông Zelensky nhấn mạnh.

“Chúng ta cần một nền hòa bình công bằng, và để đạt được điều đó, tất cả mọi người phải đứng về phía hòa bình. Tất cả mọi người ở châu Âu và tất cả các quốc gia coi trọng hòa bình”, nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ.

Tổng thống Zelensky cho biết ông không thể tiết lộ toàn bộ chi tiết của kế hoạch hòa bình, nhưng đã nêu ra 3 vấn đề chính và "nhạy cảm nhất", gồm vấn đề lãnh thổ, việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, và đảm bảo an ninh cho Ukraine từ Mỹ, châu Âu cũng như các quốc gia khác trong Liên minh Tự nguyện.

"Điều tôi có thể nói là những vấn đề nhạy cảm nhất, khó khăn nhất, thách thức nhất chính là vấn đề lãnh thổ và tài sản bị đóng băng", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nói rõ rằng hầu hết tài sản của Nga đang bị đóng băng tại các nước châu Âu, và ông không thể thay mặt các nhà lãnh đạo EU quyết định cách xử lý số tài sản này.

Một vấn đề nhạy cảm khác là các đảm bảo an ninh. Ukraine mong đợi những đảm bảo mạnh mẽ từ Mỹ, châu Âu và một số đối tác khác.

"Tôi tin rằng 3 vấn đề này là nhạy cảm và quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng các nhóm của chúng tôi đang tiếp tục làm việc về các vấn đề này", ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris vào ngày 1/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán về "kế hoạch hòa bình" do Mỹ đề xuất "là một quá trình vẫn chưa hoàn tất".

Nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận lãnh thổ là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình.

“Vấn đề lãnh thổ là khó khăn nhất. Các vấn đề về tài chính và tái thiết rất khó giải quyết nếu không có sự hiện diện của các đối tác châu Âu. Và các đảm bảo an ninh đòi hỏi những cam kết cụ thể từ Mỹ và châu Âu”, ông Zelensky nói.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga.

Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và một số đại diện châu Âu ở Geneva hôm 23/11, tài liệu này đã được sửa đổi và rút gọn, nhưng công việc điều chỉnh vẫn tiếp tục.

Trong cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Florida ngày 30/11, dự thảo thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được hoàn tất.

RBC News dẫn nguồn thạo tin cho biết, cuộc thảo luận tại Florida của phái đoàn Ukraine và Mỹ tập trung nhiều vào vấn đề lãnh thổ, và chủ đề Ukraine có thể gia nhập NATO cũng được nêu ra.

ABC News đưa tin các cuộc thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ đang diễn ra, nhưng vấn đề nhượng bộ lãnh thổ dường như đã đi vào bế tắc. Ukraine từ chối nhượng bộ các vùng lãnh thổ chưa bị kiểm soát ở Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) cho Nga.

Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán nói với ABC News rằng Nga vẫn chưa sẵn sàng thảo luận về bất kỳ hình thức ngừng bắn nào, trong khi Ukraine không muốn nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ nào.