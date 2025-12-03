Ngoại trưởng Đức: Ukraine có thể sẽ phải chấp nhận nhượng bộ về lãnh thổ

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul (Ảnh: Reuters).

Cơ hội để Ukraine chấm dứt giao tranh “chưa bao giờ lớn hơn lúc này”, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhận định với báo Neue Osnabrucker Zeitung (NOZ) hôm 2/12.

“Nhiệm vụ của ngoại giao là xây dựng những thỏa hiệp mà các bên xung đột có thể chấp nhận. Cuối cùng thì điều đó chắc chắn sẽ luôn bao gồm những nhượng bộ đau đớn”, ông Wadephul nói khi bình luận về triển vọng đạt được một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.

Theo ông, Ukraine có thể sẽ cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các điều kiện hòa bình, bao gồm cả nhượng bộ lãnh thổ. Ông nói rằng người dân Ukraine khi đó sẽ phải quyết định liệu họ có thể chấp nhận các điều kiện để kết thúc chiến sự hay không, ám chỉ yêu cầu của Nga về các nhượng bộ lãnh thổ đáng kể.

Ông cũng cho rằng Kiev nên được trao “bảo đảm” an ninh để đổi lại với các nhượng bộ.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga.

Kế hoạch này được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Mặt khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán về "kế hoạch hòa bình" do Mỹ đề xuất "là một quá trình vẫn chưa hoàn tất".

Nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận vấn đề lãnh thổ là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình.

“Vấn đề lãnh thổ là khó khăn nhất. Các vấn đề về tài chính và tái thiết rất khó giải quyết nếu không có sự hiện diện của các đối tác châu Âu. Và các đảm bảo an ninh đòi hỏi những cam kết cụ thể từ Mỹ và châu Âu”, ông Zelensky nói thêm.

Theo ông Zelensky, đây là 3 vấn đề chính trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình và Ukraine phải rất “thận trọng”.

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát gần 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sau các cuộc trưng cầu dân ý mà Ukraine và phương Tây không công nhận.

Trong các tuyên bố chính thức, Nga liên tục khẳng định lập trường rằng thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được với điều kiện Ukraine đảm bảo các yêu cầu như cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.

Theo các nguồn tin, trên bàn đàm phán, Nga dường như đang tỏ ra tự tin vào bước tiến trên chiến trường và sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Kiev chấp nhận các điều khoản của Moscow đặt ra.