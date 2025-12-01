Quân đội Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: EPA-EFE).

Vũ khí lai giữa bom hàng không và tên lửa chiến thuật

Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, Nga đang tiếp tục phát triển nhiều loại vũ khí có điều khiển hiệu quả và nguy hiểm hơn. Ví dụ, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang phát triển loại bom hàng không mới, với tầm bay đáng kinh ngạc, lên tới 400km.

GUR tin rằng, trong tương lai, việc phát triển loại vũ khí thông thường này sẽ giúp Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga thực hiện các cuộc tập kích mà không cần sử dụng tên lửa và sẽ đặt lãnh thổ Ukraine vào tình thế nguy hiểm hơn đáng kể so với hiện tại.

Nga đang cố gắng nâng tầm bắn của các loại bom hàng không bằng cách sử dụng tên lửa đẩy, tạo ra một loại “bom hàng không lai” tầm xa giá rẻ và có thể thay thế tên lửa chiến thuật. Cần lưu ý rằng tầm bay hiện tại của bom lượn liên quân thống nhất (UMPB) D-30SN là khoảng 120-130km.

Việc phát triển một "bom siêu tầm xa" có khả năng bay tới 400km phụ thuộc vào 3 yếu tố công nghệ then chốt.

Thứ nhất, việc phát triển một tên lửa đẩy (động cơ tên lửa) giá thành thấp, có thể giúp họ sản xuất nhanh chóng với số lượng lớn và lắp đặt trên các loại bom hàng không hiện có.

Thứ hai, mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát (UMPK) phải có tính khí động học được cải thiện.

Thứ ba, hệ thống dẫn đường cần được tinh chỉnh vì các thiết bị điện tử trên bom sẽ tích tụ nhiều lỗi hơn khi tầm bay tăng lên, làm tăng khả năng sai lệch mục tiêu.

Nếu tất cả các yếu tố này được giải quyết, Nga sẽ có một loại vũ khí tấn công phóng từ trên không vượt trội đáng kể so với bom phóng từ mặt đất như GLSDB của Mỹ và nó sẽ lấp đầy khoảng trống giữa tên lửa chiến thuật như ATACMS và HIMARS của Mỹ hay Iskander-M và Tornado, Uragan và Smerch của Nga.

Ví dụ, nếu những quả bom như vậy được máy bay chiến đấu Su-34 thả từ các khu vực Kursk hoặc Belgorod của Nga, chúng có thể bay tới Kremenchuk, Cherkassy, ​​​​Kirovograd và Krivoy Rog ở miền Trung Ukraine.

Một loại bom lượn mới của Nga có tầm bay tới 200km (Ảnh: Telegram).

UAV điều khiển bằng cáp quang tầm bay xa 50km

Trên chiến trường Ukraine, loại UAV FPV của Nga đã bắt đầu tập kích mục tiêu ở phạm vi tới 50km. Theo Business Insider của Mỹ, quân đội Nga (RFAF) đã bắt đầu triển khai UAV chống nhiễu mới được điều khiển bằng cáp quang, với tầm hoạt động lên đến 50km.

Business Insider cho biết, những UAV mới này "đang có tác động thực sự đến hoạt động tiếp vận của quân đội Ukraine (AFU)".

AFU đang nghiên cứu các công nghệ đối phó, phát triển và thử nghiệm hàng loạt phương pháp khác nhau tại nhiều lữ đoàn chiến đấu.

“UAV điều khiển bằng cáp quang đã chứng minh rằng nó miễn nhiễm với tác chiến điện tử và gây ra mối đe dọa đáng kể cho nguồn tiếp vận và quân số trên chiến tuyến”, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết.

Cơ hội tốt nhất để tiêu diệt một UAV FPV cáp quang là sử dụng súng bắn đạn ria (hay còn gọi là súng bắn đạn ghém, súng hoa cải hay shotgun), điều này đòi hỏi người lính phải có phản xạ nhanh, kỹ năng bắn súng và cả yếu tố may mắn nữa.

Theo các chuyên gia được Business Insider phỏng vấn, việc chế tạo các thiết bị bay có khả năng điều khiển bằng cáp quang trên phạm vi hơn 40km là khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức khi trọng lượng của ống cáp quang sẽ giới hạn tải trọng và buộc phải giảm kích thước đầu đạn. Việc tăng kích thước khung UAV cũng làm giảm khả năng cơ động, từ đó làm giảm hiệu quả chiến đấu.

Giới chuyên gia cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn tiếp theo của chiến sự Ukraine, cả hai bên có thể bắt đầu sử dụng UAV tự động điều khiển bằng cáp quang và việc ra quyết định được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo (AI), không cần sự can thiệp của con người.

Ukraine đang tích cực đầu tư vào việc phát triển các hệ thống này, Business Insider kết luận. Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố đầy hứa hẹn, các kỹ sư và quân đội Ukraine cho đến nay vẫn chưa tìm ra phương tiện hiệu quả để chống lại UAV điều khiển bằng cáp quang của Nga.

Pháo tự hành 2S19 Msta-S Nga khai hỏa vào mục tiêu Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Đạn pháo có điều khiển Krasnopol-M2 thế hệ mới

Báo Il Giornale của Italy cho hay, Nga đang tiến thêm một bước nữa trong việc tích hợp hoàn toàn vũ khí chính xác vào chiến lược quân sự của mình, bằng cách cung cấp thêm các lô đạn pháo có điều khiển Krasnopol-M2 cho RFAF chiến đấu tại Ukraine.

Những loại đạn có điều khiển này mang lại cho pháo binh Nga lợi thế đáng kể so với đối thủ.

Đạn pháo Krasnopol-M2, được Tập đoàn quốc doanh Rostec phát triển, thông qua công ty con là NPO High-Precision Systems, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh Nga, khi họ ngày càng tập trung vào ưu thế công nghệ và giảm thời gian phản ứng, Il Giornale cho biết.

Krasnopol-M2 là phiên bản tiên tiến nhất của đạn pháo dẫn đường bằng laser bán chủ động cỡ 152mm (và một số phiên bản là 155mm) nổi tiếng của Nga, có thể được sử dụng trên các loại pháo như 2S19 Msta-S, 2A65 Msta-B và mẫu 2S43 Malva sau này, Il Giornale viết.

Theo các chuyên gia quân sự, đạn pháo Krasnopol-M2 có tầm bắn tăng thêm 20-26km và được trang bị đầu dò laser bán chủ động mới. Chương trình bay của đạn giờ đây được nhập tự động, giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi trong quá trình chuẩn bị bắn.

Hơn nữa, đầu đạn chính xác cao được nâng cấp có thể tự động điều chỉnh quỹ đạo, mở rộng khả năng hoạt động.