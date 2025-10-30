Mỹ tuyên bố đạt tiến triển đáng kể hướng tới thỏa thuận hòa bình Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Phát biểu ngày 29/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng dù cuộc xung đột Nga - Ukraine đã trở thành “cuộc chiến khó kết thúc nhất”, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn “tập trung tuyệt đối” vào việc tìm ra giải pháp.

“Nếu hỏi tôi 6 tháng trước, tôi sẽ nói họ không bao giờ dừng giao tranh. Nếu hỏi tôi một tháng trước, tôi sẽ nói rằng chúng tôi đang đạt tiến bộ đáng kể hướng tới hòa bình”, ông Vance nói.

Ông cho biết thêm: “Thật khó để đưa ra dự đoán, nhưng tôi nghĩ rằng 2 bên đã đến thời điểm lợi ích giảm dần”.

Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh Mỹ đang cố gắng duy trì “một mối quan hệ làm việc rất tốt” với cả Ukraine và Nga, cũng như tiến hành “ngoại giao thực sự” thay vì cung cấp hỗ trợ vô điều kiện cho Kiev như dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.

“Đôi khi điều đó sẽ là cây gậy, đôi khi sẽ là củ cà rốt. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm việc”, ông nói.

Bất chấp phản đối từ một số quan chức EU, chính quyền Tổng thống Trump đã khôi phục các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga và tổ chức một cuộc gặp hiếm hoi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8. Mặc dù hội nghị thượng đỉnh không tạo ra đột phá, cả hai bên đều gọi đó là bước tiến tích cực.

Đầu tháng này, ông Trump đã hoãn hội nghị thượng đỉnh dự kiến với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Budapest và áp đặt trừng phạt lên 2 tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga. Đồng thời, ông từ chối lời kêu gọi của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Washington cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.

Tại cuộc gặp hôm nay 30/10 bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí cùng nhau tìm giải pháp cho vấn đề Ukraine.

Vào tháng 8, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường của Trung Quốc về xung đột Ukraine sẽ không thay đổi và sẽ tiếp tục khuyến khích đàm phán bất kể diễn biến như thế nào. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận không thể giải quyết những vấn đề phức tạp bằng những giải pháp đơn giản.