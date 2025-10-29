Quan chức Nga nêu thời điểm có thể kết thúc xung đột Ukraine

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Điện Kremlin kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (Ảnh: TASS).

"Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đang đi trên con đường hướng tới hòa bình, và với tư cách là những người kiến ​​tạo hòa bình, chúng tôi cần phải biến điều đó thành hiện thực", ông Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát biểu tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út hôm 29/10.

Khi được hỏi liệu hòa bình ở Ukraine có thể đạt được trong vòng một năm hay không, ông Dmitriev trả lời: "Tôi tin là có".

Trước đó, trong chuyến thăm Mỹ, ông Dmitriev cho biết Nga và Mỹ đang tiến gần đến "giải pháp ngoại giao" cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Dmitriev ca ngợi sự hợp tác giữa Mỹ, Ả rập Xê út và Nga, những quốc gia nắm giữ nguồn tài nguyên hàng đầu thế giới. Ông cho rằng sự hợp tác như vậy sẽ giúp đảm bảo an ninh cho thế giới.

“Chúng ta đang trên con đường hiểu nhau nhiều hơn, và chúng ta đang trên con đường thực sự hiểu rằng chỉ thông qua đầu tư chung, thông qua hợp tác kinh tế chung, thông qua các quỹ đầu tư quốc gia, thông qua việc cùng nhau tạo ra tăng trưởng có lợi nhuận, chúng ta mới có thể thực sự tiến lên và đảm bảo an ninh cho thế giới”, quan chức Nga nói.

"Mọi người đang tập trung vào cuộc xung đột khu vực vốn tồn tại xung quanh Nga, nhưng chúng tôi không muốn nó leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn. Và để làm được điều đó, chúng tôi phải làm tốt hơn những gì đã làm, chứ không phải tệ hơn", ông Dmitriev nhấn mạnh.

Phát biểu với truyền thông Mỹ ngày 25/10 nhân chuyến thăm Washington, ông Dmitriev tuyên bố một giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine có thể được tìm ra “khá nhanh chóng” nếu xem xét đến 3 vấn đề mà Nga coi là trọng yếu.

Khi được hỏi giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine là gì, ông Dmitriev trả lời: “Trước hết, tôi tập trung khá nhiều vào lĩnh vực kinh tế, đầu tư và mối quan hệ tổng thể với Mỹ, cũng như việc đảm bảo đối thoại được duy trì, nhưng tôi nghĩ có vài yếu tố then chốt”.

Cố vấn Tổng thống Nga nêu rõ: “Một trong số đó là đảm bảo an ninh cho Ukraine, và chúng tôi đã nói rõ Nga sẵn sàng chấp nhận các đảm bảo an ninh cho Ukraine”.

Ông Dmitriev cho biết, tiếp theo là vấn đề lãnh thổ, nơi có dân cư nói tiếng Nga, một cộng đồng mà theo ông đã bị lực lượng Ukraine nhắm đến ngay cả trước khi xung đột nổ ra.

Cuối cùng là vấn đề trung lập của Ukraine, điều mà Nga coi là thiết yếu cho an ninh của mình.

Ông Dmitriev cũng ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng Washington đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong việc tìm kiếm hòa bình dưới thời của ông.

“Trước hết, Tổng thống Trump đã tránh được nguy cơ leo thang thành Thế chiến III. Thứ hai, ông đạt được thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiệt. Thứ ba, ông thực sự hiểu được lập trường của Nga”, Đặc phái viên Điện Kremlin nói.