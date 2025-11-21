Phản ứng của Ukraine về kế hoạch hòa bình mới do Mỹ đề xuất

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ngày 18/8 (Ảnh: Reuters).

“Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chính thức nhận được từ phía Mỹ một bản dự thảo kế hoạch mà, theo phía Mỹ, có thể thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao”, Văn phòng Tổng thống Ukraine đăng trên kênh Telegram cuối ngày 20/11.

Bài đăng cho biết ông Zelensky kỳ vọng sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày tới về những cơ hội ngoại giao hiện có và “những điểm then chốt cần thiết cho hòa bình”.

Trước đó, trong tuần này, sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Zelensky cho biết ông sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng “cung cấp nền tảng cần thiết” cho các cuộc đối thoại này.

Theo thông tin rò rỉ cho truyền thông, kế hoạch hòa bình mới của Mỹ gồm 28 điểm. Lộ trình này được cho là sẽ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực thuộc những vùng mới của Nga ở Donbass hiện vẫn do Kiev kiểm soát, cắt giảm ít nhất một nửa lực lượng vũ trang, giao nộp một số loại vũ khí và đình chỉ nỗ lực gia nhập NATO. Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu.

Một khu phi quân sự sẽ được thiết lập tại các khu vực Ukraine rút quân. Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, đường giao chiến giữa các bên trong xung đột ở Kherson và Zaporizhia sẽ bị đóng băng, và Nga sẽ buộc phải trả lại một số khu vực cho Ukraine.

Ngoài ra, kế hoạch hòa bình yêu cầu quân đội Ukraine cắt giảm đáng kể quy mô và loại bỏ vũ khí tầm xa. Việc triển khai quân nước ngoài tại Ukraine sẽ bị cấm, và tiếng Nga sẽ trở thành ngôn ngữ chính thức của quốc gia.

Bloomberg cho biết kế hoạch mới của Mỹ cũng kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm qua cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff vẫn duy trì liên lạc với cả Nga và Ukraine liên quan đến kế hoạch do Washington đề xuất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.

“Đặc phái viên Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio đã âm thầm xây dựng một kế hoạch trong khoảng một tháng qua. Họ đã làm việc với cả 2 bên, Nga và Ukraine một cách bình đẳng, để hiểu rõ những điều mà các quốc gia này sẵn sàng cam kết nhằm đạt được một nền hòa bình bền vững và lâu dài. Đó chính là cách tiếp cận một cuộc đàm phán hòa bình, đúng không?”, bà Leavitt nói.

Bình luận về thông tin do truyền thông rò rỉ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố không có điều gì mới liên quan đến việc giải quyết vấn đề Ukraine ngoài những thỏa thuận đã đạt được tại Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8.

Trong khi đó, những nội dung được cho là có trong dự thảo đã khiến các nước hậu thuẫn Ukraine tại Liên minh châu Âu bất ngờ và tức giận. Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas tuyên bố, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải phản ánh quan điểm của cả khối và của chính Ukraine, đồng thời cho rằng kế hoạch của Mỹ không bao gồm bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Nga.