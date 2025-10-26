Tổng thống Trump nêu điều kiện gặp Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tôi phải chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 25/10 khi được hỏi về những điều kiện để ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Phát biểu với các phóng viên tháp tùng trên chuyên cơ Không Lực Một trong chuyến bay dừng tiếp nhiên liệu tại Doha (Qatar), trước khi tiếp tục hành trình đến Malaysia, ông Trump bày tỏ sự thất vọng với tiến trình hòa bình tại Ukraine. Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh vẫn “luôn có mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin”.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến được tổ chức tại thủ đô Hungary đã được cả Điện Kremlin và Nhà Trắng công bố hồi tuần trước, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, hôm 22/10, ông Trump bất ngờ tuyên bố hủy cuộc họp vì "cảm thấy sẽ không đạt được điều cần đạt".

Nhà Trắng sau đó cho biết, Washington chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Nga.

“Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo chưa bị loại bỏ hoàn toàn. Tổng thống và toàn bộ chính quyền đều hy vọng một ngày nào đó cuộc gặp có thể diễn ra trở lại, nhưng chúng tôi muốn bảo đảm rằng nó sẽ mang lại kết quả tích cực cụ thể, và xứng đáng với thời gian của Tổng thống”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Cùng ngày, Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga trong một nỗ lực nhằm gây sức ép.

Phản ứng về động thái của Washington, Tổng thống Putin nói rằng, cuộc gặp thượng đỉnh chỉ đơn giản là bị hoãn lại. Ông Putin gọi đây là “một hành động không thân thiện”, đồng thời khẳng định “chắc chắn không giúp cải thiện quan hệ Nga - Mỹ”.

Dù vậy, ông cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga, và cho rằng đây chỉ là một nỗ lực khác của Washington nhằm gây sức ép lên Moscow.

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Putin, đã đến Mỹ để đối thoại với các quan chức nước này.

Trả lời truyền thông Nga trước đó, ông Dmitriev nói sẽ truyền đạt với Washington lập trường của Moscow về chiến sự Ukraine. "Tôi tin Nga, Mỹ và Ukraine thực ra đã khá gần một giải pháp ngoại giao", ông Kirill nói.

Ông Dmitriev nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Trump đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới việc hiểu rõ lập trường của Nga trong cuộc xung đột Ukraine.

“Điều rất quan trọng, và cũng là điểm khác biệt lớn với Tổng thống Trump và đội ngũ của ông là họ rất mong muốn hiểu được lập trường của Nga, thực sự hiểu được logic của chúng tôi, bởi chỉ khi hiểu được logic ấy, người ta mới có thể đi theo, hoặc điều chỉnh, hoặc đề xuất điều gì đó”, ông Dmitriev cho biết.

Nhằm giải quyết xung đột Ukraine, nhiều vòng tham vấn đã được tiến hành kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền, bao gồm các chuyến thăm của các nhà ngoại giao cấp cao và cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Alaska vào tháng 8.