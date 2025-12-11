Tổng thống Mỹ tung chương trình "thị thực vàng" 1 triệu USD

Tổng thống Trump với chiếc "thẻ vàng" nhập cư trong bức ảnh chụp hồi tháng 4 (Ảnh: AFP).

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là "con đường trực tiếp đến quốc tịch cho những người đủ điều kiện và được kiểm tra kỹ lưỡng", đồng thời khẳng định chương trình sẽ giúp các doanh nghiệp Mỹ "giữ chân nhân tài quý giá".

Một trang web chính thức của chính phủ có tên "Trumpcard.gov" hứa hẹn cấp quyền cư trú tại Mỹ trong thời gian kỷ lục thông qua “Thẻ vàng Trump”.

Trang web này có nút "đăng ký ngay", cho phép những người quan tâm trả khoản phí 15.000 USD cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) để được xử lý nhanh chóng.

Sau khi trải qua quá trình kiểm tra lý lịch hoặc thẩm định, người nộp đơn sau đó phải "đóng góp" - trang web cũng gọi đó là "quà tặng" - 1 triệu USD để nhận được thị thực, tương tự như "Thẻ Xanh", cho phép họ sống và làm việc tại Mỹ.

"Về cơ bản, đó là Thẻ Xanh, nhưng tốt hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều, một con đường vững chắc hơn nhiều", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết khoảng 10.000 người đã đăng ký thẻ vàng trong thời gian đăng ký trước và ông dự kiến ​​sẽ có nhiều người hơn nữa làm như vậy. "Tôi kỳ vọng theo thời gian, chúng ta sẽ bán được hàng nghìn thẻ này và thu về hàng tỷ USD", Bộ trưởng Lutnick nói.

Ông Lutnick còn cho biết chương trình thẻ vàng sẽ đưa những người có lợi cho nền kinh tế vào nước Mỹ. Ông so sánh điều đó với những người có thẻ xanh "trung bình", những người mà ông cho rằng kiếm được ít tiền hơn người Mỹ trung bình và có nhiều khả năng đang hoặc có thành viên gia đình nhận trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố đó.

Chính quyền Tổng thống Trump đã theo đuổi một chiến dịch quét tình trạng nhập cư bất hợp pháp, trục xuất hàng trăm nghìn người nhập cư không giấy tờ và cũng thực hiện các biện pháp để ngăn cản nhập cư hợp pháp.

Chương trình thẻ vàng là phiên bản đối trọng của Tổng thống Trump nhằm giúp tạo lợi nhuận cho ngân khố Mỹ theo cách mà nhà lãnh đạo Mỹ đã nói rằng chương trình thuế quan của ông đã thành công.

Bộ trưởng Lutnick cũng lưu ý rằng cũng có một phiên bản thẻ vàng dành cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp bảo trợ nhân viên phải trả 2 triệu USD để có thẻ vàng này. Các công ty còn phải trả phí duy trì hàng năm 1% (20.000 USD) và phí chuyển nhượng 5% (100.000 USD) mỗi lần muốn chuyển thị thực từ nhân viên này sang nhân viên khác.

Tuy nhiên, chương trình thẻ vàng nói trên cũng vấp phải chỉ trích vì dường như đi ngược với danh tiếng truyền thống của Mỹ, vốn là nơi hứa hẹn cho người lao động nghèo tài năng, cần cù.

Ngoài ra, chương trình này cũng giới thiệu phiên bản "thẻ bạch kim" trị giá 5 triệu USD với nhiều ưu đãi thuế. Với giá 5 triệu USD, thẻ cho phép chủ sở hữu lưu trú tối đa 270 ngày tại Mỹ mà không phải chịu thuế thu nhập từ nguồn nước ngoài.

Ông Trump cho biết toàn bộ khoản thu từ chương trình sẽ được chuyển vào "một quỹ dành cho các mục tiêu tích cực của đất nước", đồng thời khẳng định sáng kiến này có thể mang lại "hàng tỷ USD".

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp thông báo chính thức ra mắt thẻ vàng này hồi tháng 9. Khi thông tin về chương trình lần đầu xuất hiện vào tháng 2, giá mỗi thị thực là 5 triệu USD. Việc giảm giá có thể giúp thẻ này cạnh tranh hơn so với các chương trình tương tự ở các nước khác.