Mỹ chính thức dừng toàn bộ hồ sơ xin nhập cư của công dân 19 nước

Hành khách đến nhà ga số 4 tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, trước khi chính quyền Washington áp đặt hạn chế với công dân 19 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, 19 quốc gia bị Washington cấm nộp đơn xin quy chế tại Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) từ tháng 6. Nguyên nhân đưa ra quyết định này là "do lo ngại về an ninh quốc gia và an toàn công cộng".

Danh sách các quốc gia có Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Đây là những quốc gia đã phải chịu các hạn chế nhập cư nghiêm ngặt nhất vào tháng 6, bao gồm việc đình chỉ hoàn toàn việc nhập cảnh với một vài ngoại lệ.

Một số quốc gia khác cũng trong danh sách 19 nước bị hạn chế một phần vào tháng 6.

Chính sách mới này tạm dừng các đơn đang chờ xử lý, và yêu cầu tất cả người đã nhập cư từ danh sách các quốc gia trên phải trải qua quy trình xem xét lại kỹ lưỡng, bao gồm một cuộc phỏng vấn tiềm tàng và, nếu cần, một cuộc phỏng vấn lại.

Bản ghi nhớ chính thức của Mỹ nêu rõ chính sách mới được áp dụng sau vụ xả súng tại Washington khiến một lính Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác thương nặng hồi tuần trước, trong đó nghi phạm Rahmanullah Lakanwal là công dân Afghanistan, từng làm việc với Mỹ và được cấp quy chế tị nạn trong giai đoạn trước.

Ông Trump cũng đã tăng cường các biện pháp cứng rắn nhằm vào công dân Somalia trong những ngày gần đây.

Thậm chí trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem kiến nghị Nhà Trắng mở rộng danh sách cấm đi lại lên 30-32 nước, tăng đáng kể so với con số 19 hiện tại.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, Tổng thống Trump đã ưu tiên mạnh mẽ việc thực thi luật nhập cư, cử các đặc vụ liên bang đến các thành phố lớn của Mỹ và từ chối những người xin tị nạn tại biên giới Mỹ - Mexico. Chính quyền ông Trump cũng tập trung thúc đẩy việc trục xuất những trường hợp nhập cư bất hợp pháp.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ thẻ xanh đã cấp cho công dân thuộc 19 nước nằm trong danh sách hạn chế. Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ được phép coi "các yếu tố theo từng quốc gia" là điểm trừ đáng kể khi xét duyệt hồ sơ.

Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng "ngừng vĩnh viễn" việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước mà ông gọi là "thế giới thứ ba", dù chưa nêu cụ thể.

Bộ An ninh Nội địa cũng thông báo xem xét lại toàn bộ trường hợp tị nạn từng được phê duyệt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.