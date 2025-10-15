Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 14/10, Tổng thống Donald Trump cho biết trận tập kích của Mỹ được thực hiện nhằm vào một tổ chức khủng bố, nhưng ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nhóm này.

“Theo thẩm quyền thường trực của tôi với tư cách là Tổng Tư lệnh, sáng nay, Bộ trưởng Chiến tranh đã ra lệnh tấn công một tàu có liên hệ với một tổ chức bị coi là khủng bố, đang tiến hành buôn bán ma túy trong khu vực do Bộ Tư lệnh Phía Nam (USSOUTHCOM) phụ trách ở ngoài khơi bờ biển Venezuela”, Tổng thống Trump cho biết.

Theo Tổng thống Trump, tình báo Mỹ “xác nhận con tàu đang buôn bán ma túy, có liên quan đến các mạng lưới khủng bố ma túy bất hợp pháp". Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng.

“Cuộc tấn công được thực hiện trên vùng biển quốc tế, và 6 tên khủng bố ma túy trên tàu đã bị hạ gục. Không có quân nhân Mỹ nào bị thương”, ông Trump xác nhận.

Một đoạn video dài khoảng 30 giây, do ông Trump đăng tải, dường như cho thấy một con tàu đang đứng yên trên mặt nước và bị trúng đạn trước khi phát nổ.

Mỹ tập kích tàu nghi chở ma túy gần Venezuela, 6 người chết (Nguồn: Donald Trump Truth Social)

Đây là cuộc tấn công mới nhất, nằm trong loạt chiến dịch mà Tổng thống Trump đẩy mạnh nhằm sử dụng sức mạnh quân sự để trấn áp các băng nhóm ma túy.

Lầu Năm Góc gần đây thông báo với Quốc hội rằng ông Trump xác định Mỹ đang tham gia vào "một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng đảng ma túy.

Trước đây, các chiến dịch chống ma túy thường do Tuần duyên Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật hàng hải chính, phụ trách, chứ không phải quân đội Mỹ.

Mỹ đang tăng cường quân sự quy mô lớn ở phía Nam vùng Caribe. Ngoài máy bay chiến đấu F-35 ở Puerto Rico, còn có 8 tàu ​​chiến của Mỹ trong khu vực, chở theo hàng nghìn thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Chính quyền ông Trump hầu như không cung cấp thông tin về những vụ tấn công trước đó, bao gồm danh tính những người thiệt mạng hoặc chi tiết về số hàng hóa bị thu giữ.

Một số cựu luật sư quân sự cho rằng lập luận pháp lý mà chính quyền Tổng thống Trump đưa ra để loại bỏ các nghi phạm buôn ma túy trên biển, thay vì bắt giữ họ, không đáp ứng các yêu cầu theo luật chiến tranh.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích các động thái của Mỹ nhưng đồng thời cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với phía Washington để tìm ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.