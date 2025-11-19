Mexico lên tiếng về khả năng Mỹ tấn công “mục tiêu ma túy” trong lãnh thổ

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum (Ảnh: EPA).

Trong cuộc họp báo vào ngày 19/11, khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng can thiệp quân sự vào Mexico để ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết: "Điều đó sẽ không xảy ra".

Tổng thống Sheinbaum tiếp tục giải thích rằng bà đã "nhiều lần" nói rõ quan điểm của mình trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Mặc dù Tổng thống Sheinbaum nói rằng bà chấp nhận việc hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo với quân đội Mỹ, nhưng bà vẫn nhắc lại lập trường rằng sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào lãnh thổ Mexico.

"Tôi đã nói trong mọi trường hợp rằng chúng tôi có thể hợp tác, rằng họ có thể giúp chúng tôi bằng những thông tin họ có, nhưng chúng tôi sẽ tự hành động trên lãnh thổ của mình. Chúng tôi không chấp nhận sự can thiệp của bất kỳ chính phủ nước ngoài nào", bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Tổng thống Trump ngày 17/11 cho biết ông sẵn sàng phát động các cuộc tập kích vào các mục tiêu ở Mexico, nếu điều đó là cần thiết để ngăn chặn việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

"Liệu tôi có phát động các cuộc tập kích vào Mexico để ngăn chặn ma túy không? Tôi ổn với điều đó. Chúng ta phải làm bất cứ điều gì để ngăn chặn tệ nạn ma túy", ông Trump nói tại Nhà Trắng.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đề nghị sự đồng ý từ Mexico để tiến hành các cuộc không kích hay không, ông Trump không trả lời nhưng cho biết đã trao đổi với phía Mexico. "Họ biết quan điểm của tôi", ông nói.

Đầu tháng này, NBC News đưa tin Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho một chiến dịch mới nhằm chống các băng đảng ma túy bên trong Mexico, bao gồm cả việc triển khai binh sĩ và nhân viên tình báo đến nước này.

Theo NBC News, mặc dù chiến dịch này chưa diễn ra và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng các giai đoạn huấn luyện ban đầu đã bắt đầu, cùng với các cuộc thảo luận về phạm vi của chiến dịch.

Nguồn tin nói rằng binh sĩ Mỹ sẽ hoạt động dưới quyền của cộng đồng tình báo Mỹ, và các sĩ quan thuộc cơ quan tình báo CIA cũng sẽ tham gia.

Tổng thống Mexico đã nhiều lần bác bỏ khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự đơn phương tại Mexico, bao gồm cả việc Tổng thống Trump đề nghị gửi quân tới giúp chiến đấu chống các băng đảng ma túy.

“Tôi luôn nói: Cảm ơn ngài rất nhiều, Tổng thống Trump. Nhưng không, Mexico là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền”, bà Sheinbaum nêu rõ.

Mexico và Mỹ từ lâu đã hợp tác trong việc đối phó với các nhóm buôn bán ma túy, với việc Mỹ đôi khi cử nhân viên của CIA, quân đội và Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) tới hỗ trợ nỗ lực của Mexico trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.