Tàu chiến hải quân Mỹ hoạt động gần Venezuela

Máy bay chiến đấu của Không quân Colombia bay qua tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh-Burke USS William P. Lawrence của Mỹ trong cuộc tập trận chung vào năm 2020 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Theo trang tin quân sự Avia Pro, một nguồn tin từ OSINT cho biết, hình ảnh từ vệ tinh Sentinel-2 của châu Âu đã chụp được tàu khu trục lớp Arleigh Burke Flight IIA của Hải quân Mỹ ở biển Caribe.

Nguồn tin tiết lộ tàu chiến Mỹ đang hoạt động cách bang Falcón của Venezuela khoảng 354km và cách bờ biển Puerto Rico khoảng 405km.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về vị trí của tàu Hải quân Mỹ.

Trước đó, ngày 31/10, Newsweek đưa tin tàu chiến USS Iwo Jima và các tàu hộ tống đã được phát hiện cách đảo La Orchila của Venezuela khoảng 200km, nằm trong tầm bắn của các hoạt động quân sự tiềm tàng.

Tuần trước, một số hãng thông tấn đưa tin Nhà Trắng đang xem xét triển khai các hoạt động bên trong lãnh thổ Venezuela và đã xác định các mục tiêu tiềm tàng, bao gồm các địa điểm nghi có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 2/11 với CBS, Tổng thống Trump không xác nhận, nhưng cũng không bác bỏ kế hoạch hành động quân sự với Venezuela.

"Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi không nghĩ vậy", ông Trump trả lời câu hỏi liệu Mỹ có hành động quân sự với Venezuela trong bối cảnh tàu sân bay Gerald Ford được điều động đến biển Caribe hay không.

"Tôi không muốn nói rằng tôi sẽ làm điều đó. Nhưng tôi không thể trao đổi với một phóng viên về việc liệu tôi có tấn công hay không", ông Trump nói thêm, khi phóng viên hỏi ông về các cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng vào Venezuela.

Ông Trump cũng ám chỉ rằng nhiệm kỳ tổng thống của nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro có thể sắp kết thúc.

Kể từ đầu tháng 9, Mỹ đã thực hiện ít nhất 15 cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến 65 người thiệt mạng.

Cuộc tấn công mới nhất xảy ra vào ngày 31/10, bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực.

Vị trí của Mỹ và Venezuela (Ảnh: Shutterstock).

Các cuộc không kích nhằm vào các tàu nghi chở ma túy đã làm gia tăng căng thẳng với Venezuela và Colombia, đồng thời thu hút sự chú ý đến một khu vực trên thế giới vốn nhận được nguồn lực hạn chế từ quân đội Mỹ trong những năm gần đây.

Các kênh truyền thông đưa tin Washington đang xem xét các cuộc tấn công nhằm vào các đối tượng bị nghi buôn bán ma túy khi các đối tượng này xâm nhập vào Venezuela.

Trang tin Miami Herald dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Venezuela trong những ngày tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này.

Ngày 19/8, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng "mọi yếu tố sức mạnh của Mỹ" để đối phó với vấn nạn buôn bán ma túy, bao gồm khả năng tiến hành hoạt động quân sự ở Venezuela.

Tổng thống Trump gần đây cũng xác nhận đã cho phép tình báo Mỹ tiến hành các chiến dịch tại Venezuela và đang xem xét khả năng thực hiện các cuộc tập kích trên bộ nhằm vào các nhóm buôn bán ma túy.

Khi được yêu cầu bình luận về việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ tấn công các băng đảng ma túy trong khu vực.

Mỹ được cho là đã triển khai khoảng 10.000 binh sĩ, 6.000 thủy thủ và 8 tàu ​​chiến Hải quân đến khu vực gần Venezuela, trong khi nhóm tác chiến tàu ​​sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến ​​sẽ đến vào cuối tuần này. Các máy bay chiến đấu F-35 cũng được triển khai tại Puerto Rico.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới" trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở khu vực gần Venezuela.