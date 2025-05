Chính sách kinh tế 3 bước của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Chia sẻ thịnh vượng với tầng lớp lao động

Ông Bessent viết, thị trường chứng khoán Phố Wall đã trải qua thành công lịch sử trong 4 thập niên qua. Kể từ năm 1980, S&P 500 đã tăng hơn 5.500%. Thị trường vốn của Mỹ là niềm ao ước của thế giới, và Tổng thống Trump có ý định củng cố hơn nữa thành quả này.

Tổng thống Trump thừa nhận vai trò quan trọng của Phố Wall trong việc tài trợ cho "Giấc mơ Mỹ", nhưng đến lượt tầng lớp lao động được chia sẻ sự thịnh vượng. Đây là tinh thần chỉ đạo của chương trình nghị sự kinh tế của ông.

Ông muốn đảm bảo rằng các gia đình lao động không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên tăng trưởng kinh tế tiếp theo như nhiều gia đình khác từng bị bỏ lại trong kỷ nguyên trước.

Trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, chính quyền Tổng thống Trump đã đặt nền móng để tái cân bằng thương mại toàn cầu, khôi phục cơ sở công nghiệp của Mỹ và xây dựng một nền kinh tế cho phép Phố Wall và tầng lớp lao động cùng nhau phát triển.

Để hiểu được tính cấp thiết của việc tái cân bằng kinh tế này, điều quan trọng là phải hiểu tại sao nó lại cần thiết ngay từ đầu. Đầu những năm 2000 đại diện cho đỉnh cao của chủ nghĩa tân tự do. Giai đoạn này cũng đánh dấu sự trỗi dậy của Trung Quốc trong thương mại toàn cầu sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001.

Các nhà kinh tế học David Autor, David Dorn và Gordon Hanson đã xác định "Cú sốc Trung Quốc" trong một bài báo năm 2016 về những tác động không đồng đều của tự do hóa thương mại: 3,7 triệu người Mỹ mất việc làm. Việc chuyển hoạt động sản xuất sang Trung Quốc chiếm 59,3% số việc làm sản xuất bị mất của Mỹ và hầu hết những người lao động này đều rơi vào tình trạng thất nghiệp dài hạn.

Những người ủng hộ chính sách này cho rằng cần phải bù đắp tổn thất thông qua việc phân phối lại của cải. Một số học giả đã gọi đây là chiến lược "bồi thường cho những người thua cuộc". Chính sách này đã thất bại thảm hại.

Mặc dù giá hàng tiêu dùng giảm, nhưng chi phí sinh hoạt tăng khi chi phí nhà ở, giáo dục và bảo hiểm y tế tăng vọt. Hàng triệu người Mỹ đã trải qua sự sụt giảm thu nhập thực tế. Mọi chính trị gia hàng đầu đều bỏ qua sự rạn nứt quốc gia do toàn cầu hóa gây ra, cho đến khi Tổng thống Donald Trump xuất hiện.

"Làm thế nào để bạn tái hợp một đất nước bị chia rẽ bởi thương mại? Làm thế nào để bạn đảm bảo tất cả người Mỹ có thể thành công trong tương lai, đồng thời tăng cường an ninh quốc gia? Những câu hỏi này là ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới. Chương trình nghị sự kinh tế của chúng tôi tìm cách trả lời chúng", Bộ trưởng Bessent viết.

Chính sách kinh tế 3 bước

Ông Trump có ý định mở ra thập niên thịnh vượng nhất trong lịch sử Mỹ, nhưng không phải bằng cái giá phải trả là sự suy thoái về mặt tinh thần của tầng lớp lao động. Chính quyền đã vạch ra một lộ trình mới cho nền kinh tế gồm 3 bước.

Thứ nhất là đàm phán lại thương mại toàn cầu. Chính quyền Trump coi thuế quan là một công cụ để cân bằng thương mại quốc tế, giảm rào cản thương mại, mở ra nhiều thị trường hơn cho các nhà sản xuất Mỹ, đồng thời mang lại hàng nghìn việc làm trong lĩnh vực sản xuất.

An ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Đại dịch Covid-19 đã phơi bày những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng của Mỹ và rủi ro khi phải phụ thuộc vào các quốc gia khác trong các lĩnh vực sản xuất quan trọng. Thuế quan có thể tăng năng lực công nghiệp của Mỹ và củng cố an ninh quốc gia bằng cách đưa nguồn cung trở lại.

Thứ hai, biến Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm năm 2017 thành vĩnh viễn và áp dụng các ưu tiên thuế mới: không đánh thuế tiền boa, tiền làm thêm giờ và an sinh xã hội. Các cải cách thuế của ông Trump sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người Mỹ bị tổn hại bởi các chính sách thương mại liều lĩnh. Việc thúc đẩy những cải cách này và thực hiện vĩnh viễn việc cắt giảm thuế năm 2017 sẽ mang lại sự chắc chắn cho cá nhân và doanh nghiệp và tạo động lực kinh tế.

Người lao động và các doanh nghiệp nhỏ được hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình nghị sự thuế thúc đẩy tăng trưởng nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. 50% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất chứng kiến giá trị tài sản ròng của họ tăng nhanh hơn 10% hộ gia đình có thu nhập cao nhất.

Chính quyền đang hợp tác chặt chẽ với quốc hội để đảm bảo các biện pháp đó không hết hạn vào cuối năm 2025.

Hội đồng cố vấn kinh tế ước tính rằng nếu không gia hạn lệnh cắt giảm thuế của ông Trump, một gia đình có thu nhập trung bình có hai con sẽ mất hơn 4.000 USD tiền lương thực lĩnh.

Dự luật thuế năm nay sẽ khôi phục 100% chi phí cho thiết bị và mở rộng ưu đãi đó sang xây dựng nhà máy mới để đẩy nhanh quá trình tái công nghiệp hóa. Đề xuất khấu trừ của Tổng thống Trump đối với các khoản vay mua ô tô đối với ô tô do Mỹ sản xuất sẽ thúc đẩy sản xuất, việc làm và giảm thuế nhiều hơn.

Thứ ba là bãi bỏ quy định về nền kinh tế. Nước Mỹ phải xây dựng lại, không chỉ nhà cửa và nhà máy mà còn cả chất bán dẫn, nhà máy điện, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác của tương lai.

Đánh thức lại năng lực công nghiệp của Mỹ là chìa khóa để tăng việc làm và tiền lương cho tầng lớp lao động và trung lưu, đồng thời là cách duy nhất để cạnh tranh với Trung Quốc về ưu thế công nghệ và quân sự.

Việc xóa bỏ các quy định có hại sẽ làm giảm nợ quốc gia và mang lại khoản tiết kiệm cho cá nhân và doanh nghiệp. Ông Trump đã tiết kiệm cho một gia đình trung bình gồm 4 người khoảng 2.100 USD chỉ bằng cách bãi bỏ các quy định của chính quyền tiền nhiệm.

Ngoài việc giúp người Mỹ tiết kiệm, chính quyền ông Trump còn muốn cải thiện khả năng tiếp cận vốn của họ bằng cách giảm bớt gánh nặng tuân thủ không đáng có đối với cộng đồng và các ngân hàng nhỏ khác, muốn cải thiện khả năng tiếp cận vốn của họ bằng cách giảm bớt gánh nặng tuân thủ không đáng có đối với cộng đồng và các ngân hàng nhỏ khác bằng cách cung cấp các khoản vay mua ô tô và nhà ở.

Một phần không thể thiếu của chương trình nghị sự bãi bỏ quy định là thiết lập sự thống trị về năng lượng. Năng lượng sẽ thúc đẩy sự phục hưng sản xuất. Ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia và dỡ bỏ lệnh tạm dừng của chính quyền ông Biden đối với các trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Điều này giúp giá nhiên liệu rẻ hơn.

Việc cắt giảm thuế và tiết kiệm chi phí từ việc bãi bỏ quy định làm tăng thu nhập thực tế cho các gia đình và doanh nghiệp, tạo ra động lực cho tái công nghiệp hóa, khuyến khích đầu tư vào năng lượng và sản xuất.

Kết quả là nền kinh tế Mỹ tạo thêm được việc làm, lạm phát giảm và giá tiêu dùng giảm lần đầu tiên kể từ thời Covid-19. Người Mỹ có thể hy vọng nhiều hơn nữa vào nửa sau của năm 2025.

Mỹ sẽ có nhiều việc làm hơn, nhiều sản xuất hơn, nhiều tăng trưởng hơn, quốc phòng quốc gia mạnh mẽ hơn, tiền lương cao hơn, thuế thấp hơn, quy định ít gánh nặng hơn, năng lượng rẻ hơn, nợ quốc gia ít hơn và ít phụ thuộc vào Trung Quốc hơn, trong khi vẫn duy trì một đồng USD mạnh.