Tổng thống Trump: Mỹ đang sẵn sàng cho sự bùng nổ kinh tế

Tổng thống Trump phát biểu trước toàn dân từ Nhà Trắng ngày 17/12 giờ địa phương (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 17/12 giờ địa phương đã có bài phát biểu từ Nhà Trắng gửi đến toàn thể người dân Mỹ nhân dịp cuối năm, trong bối cảnh người dân Mỹ lo lắng về nền kinh tế và đảng Cộng hòa phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khó khăn vào năm 2026.

Mở đầu bài phát biểu kéo dài 19 phút, vị Tổng thống của đảng Cộng hòa nhấn mạnh, chính phủ của ông đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho Mỹ hơn bất kỳ chính quyền nào trong lịch sử.

“Quốc gia chúng ta đang mạnh mẽ. Nước Mỹ được tôn trọng, và đất nước chúng ta đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sẵn sàng cho một sự bùng nổ kinh tế mà thế giới chưa từng chứng kiến”, ông chủ Nhà Trắng nói.

Ông Trump nhấn mạnh tới vấn đề người nhập cư bất hợp pháp và quy trách nhiệm cho họ về các vấn đề của đất nước, bao gồm cả cuộc khủng hoảng nhà ở. Ông cho rằng, những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đã lấy công ăn việc làm, học phí, chi phí y tế của người Mỹ đồng thời là nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao do nguồn cung không đáp ứng đủ.

“Những người nhập cư bất hợp pháp đã cướp mất việc làm của người Mỹ và họ được chăm sóc sức khỏe, giáo dục miễn phí do các bạn - những người đóng thuế Mỹ - chi trả. Họ cũng làm tăng chi phí thực thi pháp luật lên mức cao đến nỗi không cần phải nhắc đến”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh thành tích của mình trong việc ngăn chặn nạn nhập cư trái phép ở biên giới phía nam, tuyên bố chính quyền của ông đã kiểm soát được biên giới phía nam "ngay từ ngày đầu tiên" và khẳng định không có người nhập cư trái phép nào được phép vào Mỹ trong nhiều tháng qua.

“Chúng ta thừa hưởng biên giới tồi tệ nhất trên thế giới và chúng ta đã nhanh chóng biến nó thành biên giới mạnh nhất trong lịch sử đất nước. Nói cách khác, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, chúng ta đã chuyển từ tồi tệ nhất sang tốt nhất”, ông Trump nói.

Theo ông chủ Nhà Trắng, chính chiến dịch trục xuất tội phạm đã giúp khôi phục an ninh tại các thành phố lớn. "Sự thay đổi mạnh mẽ tại biên giới này là kết quả của các sắc lệnh hành pháp, không phải do việc ban hành luật mới", Tổng thống Mỹ phát biểu.

Trong bài phát biểu, ông cũng ca ngợi chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ dưới thời của mình với việc "chấm dứt 8 cuộc xung đột, loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, và mang lại hòa bình cho Trung Đông lần đầu tiên trong 3.000 năm".

Bài phát biểu của ông Trump chủ yếu tập trung vào các vấn đề kinh tế. Theo Tổng thống Trump, phần lớn thành công của nền kinh tế Mỹ trong năm nay là nhờ chính sách thuế quan.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đề cập đến vấn đề lạm phát, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ chính quyền tiền nhiệm Joe Biden của đảng Dân chủ, đồng thời lập luận rằng giá cả đã tăng lên mức kỷ lục trước khi giảm mạnh dưới sự lãnh đạo của ông. Ông Trump đã đưa ra các bảng so sánh giá của ô tô, xăng dầu, khách sạn, vé máy bay so với nhiệm kỳ trước.

“Giá trứng đã giảm 82% kể từ tháng 3, và mọi thứ khác đang giảm nhanh chóng và vẫn chưa dừng lại”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ca ngợi việc giảm thâm hụt ngân sách dưới thời ông nắm quyền. Theo đó, sự kết hợp giữa cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm lãi suất, tăng trưởng kinh tế và doanh thu thuế quan dự kiến ​​sẽ làm giảm thâm hụt hàng nghìn tỷ USD, dẫn đến thu nhập ròng cao hơn, lãi suất thấp hơn và nền kinh tế mạnh mẽ hơn.

Trong khi vẽ ra một bức tranh tươi sáng về nền kinh tế, ông Trump cho rằng nếu vẫn còn những vấn đề dai dẳng thì đó là lỗi của chính quyền người tiền nhiệm, đồng thời cho rằng ông “đã thừa hưởng một mớ hỗn độn”.

"Cách đây 11 tháng, tôi trở lại Nhà Trắng với một mớ hỗn độn và tôi đang sửa chữa điều này", ông Trump kết luận.