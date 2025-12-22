Mỹ chặn máy bay tiến gần dinh thự của Tổng thống Trump

Các tiêm kích cơ F-16 của quân đội Mỹ (Ảnh: EurAsian Times).

Ngày 21/12, các tiêm kích cơ F-16 của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã chặn một máy bay dân sự thuộc hàng không dân dụng sau khi nó xâm phạm Không phận Hạn chế bay tạm thời (TFR) tại khu vực Palm Beach ở bang Florida.

Vụ vi phạm xảy ra vào khoảng 9h20 giờ địa phương.

“Máy bay chiến đấu F-16 của NORAD đã chặn một máy bay xâm phạm không phận hạn chế trên Palm Beach. Tình hình đã được giải quyết an toàn”, tuyên bố được đăng trên trang X của NORAD cho biết.

Để cảnh báo phi công dân sự, người dường như không phản hồi các thông tin liên lạc ban đầu, máy bay F-16 của NORAD đã thực hiện một thủ tục tiêu chuẩn trong đó máy bay chiến đấu bay sát phía trước máy bay vi phạm để báo hiệu bằng mắt cần phải thay đổi hướng bay.

Sau đó, máy bay dân sự đã được hộ tống an toàn ra khỏi khu vực hạn chế.

Các vùng hạn chế bay tạm thời thường xuyên được kích hoạt trong các chuyến thăm của tổng thống hoặc các sự kiện quan trọng khác, tạo ra vùng cấm bay - thường kéo dài đến gần 60km - để bảo vệ các địa điểm nhạy cảm và đảm bảo an ninh quốc gia.

Các hạn chế bay tạm thời là những giới hạn không phận do Cục Hàng không Liên bang (FAA) áp đặt vì các lý do bao gồm bảo vệ các nhân vật quan trọng, các sự kiện an ninh quốc gia hoặc ứng phó thảm họa.

Palm Beach là nơi tọa lạc của dinh thự Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng riêng tư của Tổng thống Donald Trump, nơi ông thường dành phần lớn thời gian trong mùa lễ hội.

Vùng trời phía trên dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump được quy định là vùng cấm bay thường xuyên. Khu vực này sẽ được mở rộng ra bán kính 55km khi Tổng thống có mặt tại dinh thự.

NORAD duy trì một hệ thống phòng thủ đa tầng bao gồm vệ tinh, radar mặt đất và máy bay chiến đấu cảnh báo để liên tục giám sát không phận Bắc Mỹ. Mạng lưới này cho phép phát hiện, nhận dạng và phản ứng nhanh chóng đối với các mối đe dọa hoặc vi phạm tiềm tàng.

Là một bộ chỉ huy chung giữa Mỹ và Canada, các nhiệm vụ của NORAD bao gồm cảnh báo hàng không vũ trụ (phát hiện các mối đe dọa như tên lửa hoặc máy bay trái phép) và kiểm soát hàng không vũ trụ (quản lý không phận chủ quyền).

Theo NORAD, kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1, tiêm kích của họ đã ngăn chặn hàng chục máy bay không tuân thủ yêu cầu của kiểm soát không lưu hoặc có đường bay bất thường gần nơi ở của ông.