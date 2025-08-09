Ông Trump công bố thời gian và địa điểm gặp ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị G20 ở Đức năm 2017 (Ảnh: Reuters).

“Cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào thứ sáu, ngày 15/8, tại tiểu bang Alaska. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social.

Địa điểm tổ chức cuộc gặp gây bất ngờ, bởi trước đó cả 2 phía đều đề xuất những địa điểm trung lập hơn. Tổng thống Putin từng gợi ý Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) có thể là một trong những lựa chọn.

Trong khi đó, Sky News ngày 8/8 dẫn các nguồn tin trong chính phủ Italy cho biết ông Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp tại Rome.

Cuộc gặp sẽ đánh dấu lần tương tác trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay. Lần gần nhất 2 nhà lãnh đạo gặp nhau là trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có tham dự cuộc gặp này hay không. Các chi tiết hoặc thời gian cụ thể của cuộc gặp vẫn chưa được xác định.

Tổng thống Trump hôm qua cho biết, thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nhiều khả năng sẽ bao gồm việc 2 quốc gia trao đổi một số vùng lãnh thổ.

Phát biểu này được ông Trump đưa ra khi chủ trì lễ ký tuyên bố chung tại Nhà Trắng với lãnh đạo Azerbaijan và Armenia về việc mở một tuyến vận tải quan trọng giữa 2 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, vốn đối đầu suốt hơn 3 thập niên.

“Đây là vấn đề rất phức tạp. Nhưng chúng ta sẽ lấy lại một số lãnh thổ, và chúng ta sẽ hoán đổi một số khác. Sẽ có việc trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên, nhưng chúng ta sẽ bàn về điều đó vào cuối ngày hôm nay hoặc ngày mai”, ông Trump nói, song không nêu cụ thể những vùng lãnh thổ nào có thể nằm trong kế hoạch hoán đổi.

“Các lãnh đạo châu Âu muốn thấy hòa bình. Tổng thống Putin, tôi tin là muốn thấy hòa bình, và Tổng thống Zelensky cũng muốn thấy hòa bình. Bản năng của tôi thực sự mách bảo rằng chúng ta có cơ hội đạt được điều đó”, ông Trump nhấn mạnh.

Hiện quân đội Nga đang kiểm soát một số khu vực dọc biên giới tại các tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine. Năm nay, lực lượng Nga đã tiến vào Sumy sau khi đẩy lùi quân Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga hồi tháng 8 năm ngoái. Việc giành được khu vực quanh thị trấn biên giới Sudzha từng được lãnh đạo Ukraine xem là “quân bài” mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.

Nga đã tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và tiếp tục sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia vào tháng 10/2022 dù chưa kiểm soát hoàn toàn các tỉnh này.

Nga đã yêu cầu Ukraine rút toàn bộ binh sĩ khỏi các vùng lãnh thổ nói trên, tái khẳng định lập trường này trong bản dự thảo biên bản ghi nhớ được trình bày tại vòng đàm phán trực tiếp gần đây tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các quan chức phương Tây thạo tin, giới chức Mỹ, bao gồm Tổng thống Trump, đã thông báo cho lãnh đạo châu Âu và các quan chức Ukraine về một kế hoạch do Nga đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, đổi lại Kiev phải nhượng bộ đáng kể về lãnh thổ.

Kế hoạch sẽ đóng băng các đường giới tuyến hiện tại, nhưng các chi tiết khác vẫn chưa rõ ràng.

Một nguồn tin cho biết Mỹ đang cố gắng thuyết phục các đồng minh chấp thuận kế hoạch này, nhưng chưa rõ liệu điều đó có thành công hay không.