Tổng thống Mỹ bỏ ngỏ đàm phán, thừa nhận bị bất ngờ trước Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Nhà Trắng).

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News rằng có khả năng ông sẵn sàng đàm phán với Iran, nhưng điều đó phụ thuộc vào các điều kiện.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn tối 9/3 về khả năng đàm phán với Tehran, ông Trump nói với Fox News rằng ông nghe nói Tehran rất muốn đối thoại.

“Có thể (đàm phán), còn tùy vào điều kiện, có thể thôi… Thực ra chúng tôi cũng không nhất thiết phải thương lượng nữa, nếu bạn nghĩ kỹ, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra", ông Trump bỏ ngỏ khả năng.

Phát biểu này đánh dấu sự thay đổi trong quan điểm của ông Trump khi ông trước đó từng tuyên bố không muốn đối thoại với Iran mà chỉ chấp nhận Tehran "đầu hàng vô điều kiện".

Trong khi đó, Iran nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận những yêu cầu mà Mỹ đưa ra và sẽ chiến đấu tới cùng.

Tổng thống Mỹ cũng lặp lại sự không hài lòng của mình đối với Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei. Ông nói: “Tôi không tin rằng ông ta có thể sống trong hòa bình".

Ông Trump cũng nhắc lại những phát biểu tại cuộc họp báo trước đó vào ngày 9/3, nhấn mạnh rằng kết quả của chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran “vượt xa kỳ vọng.”

Hơn 5.000 mục tiêu đã bị quân đội Mỹ tấn công kể từ khi chiến dịch bắt đầu ngày 28/2, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo hôm 9/3. “Khi chúng tôi tấn công họ trước, chúng tôi đã phá hủy 50% số tên lửa của họ, và nếu không làm vậy, cuộc chiến sẽ khó khăn hơn nhiều”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng nói rằng yếu tố bất ngờ về thời điểm của chiến dịch đã đóng vai trò quan trọng.

“Các cuộc tấn công vào buổi sáng là điều hiếm thấy, và họ đã bị đánh lừa vì nghĩ rằng chúng tôi sẽ không tấn công vào thời điểm đó. Và họ vừa mới họp. Điều đó rất, rất bất ngờ. Họ đều tập trung cùng một chỗ và địa điểm thì rõ ràng", ông nói, ám chỉ cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo chủ chốt của Iran.

Ông Trump cũng cho biết ông rất bất ngờ khi Iran đang tấn công các quốc gia Vùng Vịnh bằng tên lửa và UAV. “Một trong những điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là khi Iran tập kích các quốc gia không hề tấn công họ", ông nói.

Iran khẳng định nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực và họ không có ý tập kích chống lại các nước Hồi giáo trong khu vực.

Trong một buổi trao đổi với phóng viên, ông Trump khẳng định rằng ông muốn giữ cho eo biển Hormuz mở cửa, sau khi Iran phong tỏa khu vực huyết mạch. Ông nói rằng đó sẽ là “một vinh dự” khi làm như vậy nhằm giúp các quốc gia khác phụ thuộc vào tuyến đường biển quan trọng ở Trung Đông này.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ miễn toàn bộ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ đối với một số quốc gia nhằm giảm giá năng lượng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 10/3 cho biết Nga “không nên can dự” vào cuộc xung đột với Iran.

Ông Hegseth đưa ra phát biểu này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/3.

“Như tôi đã nói trước đây, Tổng thống duy trì các mối quan hệ mạnh mẽ với các nhà lãnh đạo thế giới, điều này tạo ra cơ hội và các lựa chọn cho chúng ta theo những cách rất linh hoạt. Vì vậy tổng thống nói rằng đó là một cuộc gọi tốt”, ông Hegseth nói.

“Tôi không tham gia cuộc gọi đó, nhưng những người có mặt cho biết đó là một cuộc trao đổi mạnh mẽ, tái khẳng định hy vọng về một cơ hội nào đó cho hòa bình trong vấn đề Nga - Ukraine, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng liên quan đến cuộc xung đột này thì Nga không nên can dự”, ông Hegseth nói thêm.