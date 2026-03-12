Hezbollah chính thức tham chiến cùng Iran, ồ ạt tập kích Israel

Một vụ phóng tên lửa của IRGC ngày 11/3 (Ảnh: Tasnim).

Trong một tuyên bố được hãng tin Tasnim đăng tải, IRGC thông báo đợt tấn công thứ 40 của Chiến dịch “Lời hứa Chân thật 4” nhằm vào Israel đã được thực hiện phối hợp với Hezbollah, lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Li Băng.

Theo văn phòng quan hệ công chúng của IRGC, chiến dịch này bao gồm việc phóng các tên lửa Qadr, Emad, Kheibar-Shekan và Fattah vào hơn 50 mục tiêu tại Tel Aviv, vùng Al-Quds và Haifa, cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực, bao gồm Căn cứ không quân Al-Azraq và Căn cứ không quân Al-Kharj.

IRGC nói rằng họ đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo, trong khi Hezbollah phóng máy bay không người lái và rocket vào hơn 50 mục tiêu tại Israel.

Trong một loạt tuyên bố, Hezbollah cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào “các khu định cư đã được cảnh báo sơ tán trong phạm vi 5km” tính từ khu vực biên giới, cùng với một số thành phố và căn cứ quân sự khác của Israel.

Điều này đánh dấu lần đầu tiên Iran và Hezbollah, lực lượng hoạt động từ Li Băng, tiến hành một chiến dịch chung chống lại Israel kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây 12 ngày. IRGC tuyên bố các cuộc tấn công sẽ tiếp tục.

Trong các cuộc tấn công trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ không có thông tin tình báo cho thấy các đợt tấn công đồng thời từ Iran và Hezbollah ở Li Băng là một nỗ lực “phối hợp”.

Các tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào miền Trung, miền Bắc và miền Nam Israel trong lúc Hezbollah ồ ạt tập kích bằng 150 rocket vào miền Bắc Israel. Các tên lửa và rocket này đều bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn.

Diễn biến mới có thể là dấu hiệu leo thang mới của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Iran với Mỹ và Israel.

Iran cảnh báo ngày 11/3 rằng họ có thể tiến hành một cuộc chiến kéo dài với Mỹ và Israel và một cuộc chiến như vậy có khả năng “phá hủy” nền kinh tế thế giới, trong bối cảnh nước này gần như đóng cửa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Khi xung đột bước sang ngày thứ 12, IRGC tuyên bố sẽ nhắm vào “các trung tâm kinh tế và ngân hàng” mà họ cho là có liên hệ với lợi ích của Mỹ và Israel, khiến nhiều công ty quốc tế phải sơ tán nhân viên khỏi Dubai.

Ông Ali Fadavi, cố vấn của chỉ huy IRGC, nói Mỹ và Israel “phải tính đến khả năng bị cuốn vào một cuộc chiến tiêu hao lâu dài có thể phá hủy toàn bộ nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới”.

Iran cho biết họ đã tấn công 2 con tàu tại Vịnh Ba Tư vì chúng đi vào eo biển Hormuz “sau khi phớt lờ cảnh báo” của hải quân nước này.

Hải quân Oman đã cứu 20 thuyền viên từ một trong 2 con tàu là tàu chở hàng của Thái Lan. Hình ảnh do hải quân Thái Lan chia sẻ cho thấy khói đen bốc lên dày đặc từ con tàu.

Theo các nhà phân tích, nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài, kinh tế thế giới, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu, sẽ chịu tác động nghiêm trọng.

Ông Amin H. Nasser, giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng nhà nước Saudi Aramco, nhận định: “Dù trước đây chúng ta từng trải qua những gián đoạn, nhưng cuộc khủng hoảng lần này cho đến nay là thách thức lớn nhất mà ngành dầu khí của khu vực phải đối mặt”.

Giá dầu đã tăng mạnh kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Các nền kinh tế trên thế giới đang gấp rút tìm cách kiểm soát giá cả, khi các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế đồng ý xả kho kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược.