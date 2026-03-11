Iran xoay chiều chiến thuật, đánh vào điểm yếu của Mỹ ở Trung Đông

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh: AFP).

Theo các quan chức và chuyên gia quân sự của Mỹ, trong 11 ngày kể từ khi xung đột bắt đầu, Iran đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không và radar trọng yếu của Mỹ trong khu vực.

Các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn đã tấn công các khách sạn nơi binh lính Mỹ thường lui tới. Một nhóm dân quân ở Iraq đã phóng một dàn máy bay không người lái (UAV) tấn công một khách sạn cao cấp ở Erbil. Cuộc tấn công này cho thấy Iran biết rằng Lầu Năm Góc đang bố trí binh lính trong các khách sạn ở khu vực này.

Theo các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, Iran dường như chấp nhận rằng họ không thể sánh kịp với Mỹ và Israel về hỏa lực thuần túy. Tuy nhiên, với Iran, chỉ cần trụ được qua các đợt tấn công cũng đủ để chính quyền nước này tuyên bố chiến thắng.

Các nguồn tin cho biết, quân đội Iran dường như đang nhắm mục tiêu vào những gì họ coi là điểm yếu của Mỹ: các tên lửa đánh chặn và hệ thống phòng không được bố trí để bảo vệ binh lính và tài sản của Mỹ trong khu vực.

Lầu Năm Góc xác nhận 7 binh lính Mỹ đã thiệt mạng và 140 người bị thương kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong số đó, 108 người đã trở lại làm nhiệm vụ.

Theo các quan chức Iran, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng ở Iran, trong khi các cuộc tấn công của Iran trên khắp Trung Đông khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran vào năm ngoái, cả Mỹ và Israel đều phải hứng chịu ​​những tổn thất nghiêm trọng về kho vũ khí phòng không của hai nước.

Theo một báo cáo hồi tháng 12/2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đã phóng 100-250 tên lửa đánh chặn THAAD trong cuộc chiến đó, chiếm từ 20% đến 50% kho dự trữ của Lầu Năm Góc. Báo cáo cũng cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng 80 tên lửa SM-3, gần 1/5 kho dự trữ của mình.

“Điều đáng ngạc nhiên là họ (Iran) đã học hỏi và áp dụng những bài học từ cuộc chiến 12 ngày nhanh đến vậy. Họ nhận ra rằng những gì chúng ta (Mỹ) thiếu là khả năng phòng thủ, như tên lửa đánh chặn, tên lửa THAAD và hệ thống Patriot”, Vali R. Nasr, chuyên gia về Iran tại Đại học Johns Hopkins, nhận định.

Ông Nasr cho biết, sau khi khiến kho vũ khí của Mỹ cạn kiệt, Iran có thể vẫn còn khả năng phóng tên lửa để nhắm mục tiêu vào binh lính, khí tài và đồng minh của Mỹ.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ngày 10/3 thừa nhận quân đội Iran đã thay đổi chiến thuật. “Cũng như chúng ta, họ đang thích nghi”, ông nói.

Tướng Caine thừa nhận ông không muốn nói rõ Iran đang thay đổi chiến thuật như thế nào. “Vì lý do an ninh tác chiến, tôi không muốn nói cho họ biết chiến thuật nào đang phát huy hiệu quả”, ông cho biết.

Iran phóng loạt hỏa lực vào Israel và căn cứ Mỹ

Thay đổi chiến thuật

Theo các chuyên gia quân sự, trước đây, Iran thường đưa ra cảnh báo rõ ràng trước khi tiến hành các cuộc tấn công trả đũa, chủ yếu nhằm giữ thể diện. Năm ngoái, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh cho máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran, Iran đã trả đũa bằng cách tấn công căn cứ quân sự Al Udeid ở Qatar, nơi đóng quân của Mỹ. Trước khi cuộc tấn công diễn ra, Iran đã nói rõ trước mục tiêu mà họ sẽ nhắm đến.

Trong trận chiến lần này, mọi việc không diễn ra như vậy.

Trong những ngày gần đây, Iran đã tấn công một hệ thống radar cảnh báo sớm tại Al Udeid, làm hư hại một hệ thống radar hiện đại, theo báo Wall Street Journal.

Cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc quân sự của Mỹ được bảo mật tuyệt đối, khiến việc xác định chính xác hệ thống nào bị ảnh hưởng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, các mục tiêu tấn công dường như cho thấy Iran đang nhắm đến việc phá vỡ khả năng liên lạc và phối hợp của quân đội Mỹ.

Các quan chức quân sự cho biết, cuộc tấn công này cũng đồng nghĩa với việc Iran đang cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng không của Mỹ. Iran cũng tấn công 3 vòm radar tại Trại Arifjan ở Kuwait, một căn cứ đóng quân khác của binh lính Mỹ.

Cách đó 80km về phía đông bắc, tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, ít nhất 6 tòa nhà hoặc công trình gần cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc vệ tinh đã bị hư hại hoặc phá hủy, theo hình ảnh thu được sau các cuộc tấn công.

Một đánh giá của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội Mỹ tuần trước cho thấy, chi phí thiệt hại từ một cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain ước tính khoảng 200 triệu USD.

Trước đây, Iran thường lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel. Tuy nhiên, tình hình lần này thì khác. Iran đã phóng hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều giá rẻ vào các đồng minh và tài sản của Mỹ ở Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Iraq và Bahrain.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thừa nhận Lầu Năm Góc không lường trước được phản ứng dữ dội của Iran đối với các nước láng giềng. Nhưng ông khẳng định hành động của Iran đang phản tác dụng.

Tướng Caine cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã giảm đáng kể trong những ngày gần đây do chiến dịch không kích mạnh mẽ của Mỹ.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Iran vẫn chưa dừng lại hoàn toàn. 2 quan chức quân sự cho biết Lầu Năm Góc được cho là không nắm rõ hoàn toàn tất cả các địa điểm phóng tên lửa của Iran. Các quan chức cũng tiết lộ Iran đã giữ nhiều tên lửa dự trữ để tấn công các mục tiêu quan trọng trên chiến trường như các trạm radar của Mỹ.

Các quan chức Lầu Năm Góc nói với các nghị sĩ trong các cuộc họp kín tại Quốc hội tuần trước rằng, Iran vẫn còn giữ tới 50% số tên lửa và bệ phóng, nhưng chiến dịch không kích đang làm giảm con số này mỗi ngày.