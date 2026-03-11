Tầm bắn của một số loại tên lửa Iran (Ảnh: Bộ Ngoại giao Israel).

Số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm mạnh

Sau 10 ngày giao tranh, bằng chứng sơ bộ cho thấy khả năng phóng tên lửa đạn đạo của Iran đang gặp phải trở ngại. Đây là một tín hiệu đáng báo động và nguy hiểm đối với Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ngày 5/3, dữ liệu quân sự của Mỹ, cho thấy tỷ lệ phóng tên lửa của Iran đã giảm 86%, tương đương mức giảm 23% so với ngày hôm trước. Các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử cũng giảm 73%.

Dữ liệu này thực sự đáng báo động, nó thể hiện sự sụt giảm nghiêm trọng. Dưới đây là một số bằng chứng.

Trong những ngày đầu khi chiến tranh bùng nổ, Iran đã phóng trung bình 170 tên lửa đạn đạo vào UAE, với đỉnh điểm là 186 tên lửa. Tuy nhiên trong vài ngày qua, số lượng vụ phóng trung bình mỗi ngày chỉ loanh quanh trong con số 10, vậy nguyên nhân là gì?

Bên cạnh việc nhấn mạnh sự cần thiết của Iran trong việc tập trung nỗ lực vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, trang Military Chronicles của Nga cũng chỉ ra rằng, Iran không có đủ nguồn dự trữ nên phải "tiết kiệm".

Hơn nữa, có thể thấy rằng số lượng UAV tự sát được phóng cũng đã giảm với lý do tương tự.

Đối chiếu và kiểm chứng dữ liệu từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Bộ Quốc phòng UAE, hãng tin Anh Reuters và Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), cùng nhiều nguồn khác cho thấy, trong 2 ngày đầu tiên của cuộc chiến, Iran đã phóng tổng cộng xấp xỉ 500 tên lửa đạn đạo mỗi ngày.

Biểu đồ số lượng tên lửa đạn đạo và UAV Iran đã phóng so sánh giữa Cuộc chiến 12 ngày năm 2025 với hiện tại, tính đến hết ngày 9/3 (Ảnh: Jerusalem Post).

Trong những ngày tiếp theo, quy mô phóng tên lửa giảm mạnh, sau khi Israel và Mỹ phá hủy khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran.

Sau 4 ngày, số liệu phóng tên lửa không phải là giảm dần mà là giảm mạnh. Điều này cho thấy, Iran đang đối mặt với hai vấn đề: kho tên lửa và khả năng phóng. Từ góc độ kho tên lửa, có hai lý do giải thích sự sụt giảm tỷ lệ phóng tên lửa.

Thứ nhất, người ta thường tin rằng Iran có kho dự trữ khoảng 2.000 đến 2.500 tên lửa. Nhưng họ có kế hoạch sử dụng (tất tay) những tên lửa này không? Hiện tại rất khó để nói.

Sự kiện bất ngờ là Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Khamenei cùng nhiều thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và Bộ Quốc phòng Iran đã thiệt mạng ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến có thể đã khiến Iran thay đổi chiến lược và bắt đầu một cuộc phản công theo kiểu “tất tay” thay vì triển khai tên lửa theo từng giai đoạn.

Nói cách khác, trong vài ngày đầu tiên, Iran chắc chắn sẽ sử dụng tên lửa đạn đạo để tiến hành nhiều đợt oanh tạc dữ dội, nhằm tạo ra sức răn đe to lớn đối với Mỹ và Israel, đồng thời thể hiện ý chí kiên cường của Tehran.

Tuy nhiên, điều này đặt ra một vấn đề: việc duy trì khả năng phóng tên lửa quy mô lớn như vậy trong vài ngày tới là điều không thể. Do đó, dữ liệu cho thấy số lượng vụ phóng tên lửa đã giảm mạnh.

Thứ hai, các đợt tấn công trước đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, ngoài việc nhắm vào các nhân vật chủ chốt, chắc chắn còn nhằm vào tên lửa.

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Israel với Iran diễn ra vô cùng ác liệt (Video: AITelly).

Mỹ và Israel "bẻ nanh hổ"

Mỹ và Israel có sự hiểu biết rõ ràng, ngoài tên lửa, Iran không sở hữu bất kỳ loại vũ khí quan trọng nào khác có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với họ. Do đó, việc loại bỏ khả năng tên lửa của Iran, không khác nào hành động “bẻ nanh hổ”. Điều này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Mỹ và Israel có thể sớm kết thúc chiến dịch tấn công Iran.

Do đó, theo dữ liệu công khai từ Mỹ và Israel, họ đã bắn hạ hàng trăm tên lửa đạn đạo của Iran trong vài ngày qua. Điều này chắc chắn sẽ hạn chế tốc độ phóng tên lửa của Iran trong tương lai.

Một vấn đề khác đáng được xem xét không chỉ là tốc độ phóng tên lửa, mà quan trọng hơn là khả năng sống sót của các bệ phóng. Ngay sau khi tên lửa đạn đạo rời bệ phóng, nó tạo ra một luồng nhiệt hồng ngoại khổng lồ. Đặc điểm này có thể được phát hiện gần như ngay lập tức bởi các mạng lưới vệ tinh cảnh báo sớm và radar của Mỹ và Israel.

Nói cách khác, chỉ trong vài phút, vị trí phóng gần đúng của tên lửa đạn đạo Iran, có thể được xác định và mục tiêu được khóa chặt thông qua khả năng phát hiện chính xác.

Do đó, ngay cả khi Iran về mặt lý thuyết có 2.000 tên lửa đạn đạo dự trữ, điểm nghẽn thực sự là làm thế nào để duy trì cơ sở hạ tầng cho việc phóng tên lửa. Các cơ sở này bao gồm bệ phóng tên lửa di động, trận địa phóng tên lửa cố định, xe bảo đảm phóng và quân số được huấn luyện bài bản.

Nếu những cơ sở hạ tầng này bị loại bỏ, việc thay thế chúng sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc thay thế chính các tên lửa. Tên lửa có thể được sản xuất hoặc dự trữ trong một khoảng thời gian, nhưng cơ sở hạ tầng và bệ phóng, cũng như mạng lưới vận hành hỗ trợ chúng, một khi đã bị phá hủy, sẽ không thể được xây dựng lại nhanh chóng.

Ví dụ, việc phá hủy một bệ phóng tên lửa di động không chỉ đơn thuần là loại bỏ một quả tên lửa; nó loại bỏ tất cả các tên lửa mà bệ phóng đó có thể phóng trong tương lai, cũng như mạng lưới và khả năng phối hợp được xây dựng xung quanh nó.

Do đó, sự sụt giảm mạnh về số lượng vụ phóng tên lửa của Iran, được thể hiện trong dữ liệu thực chất cho thấy logic toán học cơ bản này.

Ngày 4/3, Israel tuyên bố đã phá hủy hơn 300 bệ phóng tên lửa và tên lửa, đồng thời ước tính Iran vẫn còn khoảng 200 bệ phóng tên lửa.

Nói cách khác, sau 5 ngày giao tranh, hơn một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran đã bị phá hủy. Kết quả này chắc chắn là tin có lợi cho Israel và Mỹ, nhưng đối với Iran, đó là dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy nguy cơ ngày càng gia tăng.

Điều này có nghĩa là các cuộc tấn công tên lửa liên tục của Iran chắc chắn sẽ suy yếu dần theo thời gian, không nhất thiết là do hết tên lửa, mà là do khả năng phóng tên lửa của nước này đang dần suy giảm.

Bất kể vấn đề cụ thể là gì, điều này cho thấy chiến tranh càng kéo dài, càng gây thiệt hại nặng nề cho Iran. Họ có thể sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào UAV tấn công trong tương lai, nhưng điều này không thể so sánh với tốc độ và sức sát thương của tên lửa.

Chỉ trong vài ngày nữa, chiến tranh có thể sẽ mang một hình thức khác.