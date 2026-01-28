Mỹ bắt đầu dỡ phong tỏa các quỹ của Venezuela

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: TASS).

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez hôm 27/1 cho biết : “Một số nguồn tiền vốn thuộc về người dân Venezuela đang được dỡ phong tỏa. Điều này sẽ cho phép chúng ta đầu tư các nguồn lực đáng kể vào thiết bị cho bệnh viện, những thiết bị mà chúng ta đang mua tại Mỹ và các quốc gia khác”.

Bà Rodriguez không nêu rõ số tiền.

Caracas đã chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ, kể từ năm 2019, sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tái đắc cử vào năm trước đó.

Trong nhiệm kỳ đầu của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đóng băng các quỹ của Venezuela trong các tài khoản quốc tế, mà Venezuela ước tính vào năm 2022 lên tới khoảng 30 tỷ USD.

Bà Rodriguez giữ vai trò tổng thống lâm thời Venezuela sau khi Mỹ mở chiến dịch đột kích bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro hôm 3/1.

Dưới thời bà Rodriguez, Venezuela và Mỹ đã ký nhiều thỏa thuận khác nhau.

“Tôi tái khẳng định những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói: rằng chúng ta đã thiết lập các kênh liên lạc được đánh dấu bằng sự tôn trọng và lịch sự, cả với Tổng thống Mỹ và với Ngoại trưởng Marco Rubio, người mà chúng ta đang xây dựng một chương trình làm việc”, bà Rodriguez nói.

Bà Rodriguez đã tìm cách cải thiện quan hệ với Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Trump cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu chính phủ lâm thời của bà không đi theo đường lối của Washington. Điều này bao gồm việc cấp quyền tiếp cận toàn diện các nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Tuy nhiên, bà khẳng định Venezuela không nằm dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Cuối tuần trước, bà Rodriguez tuyên bố các chính trị gia Venezuela đã nhận "quá đủ lệnh từ Washington" và họ sẽ tự giải quyết bất đồng cũng như xung đột nội bộ.

"Quá đủ mệnh lệnh từ Washington áp đặt lên các chính trị gia ở Venezuela. Hãy để chính trường Venezuela tự giải quyết những bất đồng và xung đột nội bộ của chúng tôi. Quá đủ sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài rồi", bà Rodriguez nói thêm.

Bà nêu rõ, chính phủ Venezuela phụng sự người dân Venezuela, bác bỏ mọi mệnh lệnh từ bên ngoài.

Bà chỉ trích phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng chừng nào Mỹ còn “quản lý” Venezuela, nước này sẽ kiểm soát việc bán dầu mỏ và “các nguồn tài nguyên khác” của Venezuela.

Venezuela sở hữu khoảng 1/5 trữ lượng dầu mỏ của thế giới và từng là nhà cung cấp dầu thô lớn cho Mỹ, với nhiều công ty Mỹ hoạt động tại quốc gia này cho đến năm 2007.

Giới chức Mỹ cho biết, Venezuela đã giao cho họ 50 triệu thùng dầu và Washington đã chuyển cho Caracas 300 triệu USD từ việc bán dầu.