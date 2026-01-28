Mỹ khởi động mở lại đại sứ quán tại Venezuela

Một người biểu tình tụ tập trước đại sứ quán Mỹ ở Venezuela (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo gửi tới nghị sĩ Quốc hội, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ về việc đang tiến hành những bước đầu tiên để có thể mở lại đại sứ quán Mỹ tại Caracas, trong bối cảnh tìm cách khôi phục quan hệ với quốc gia Nam Mỹ này sau cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cử một nhóm nhân viên tạm thời đến Caracas để thực hiện các chức năng ngoại giao "có chọn lọc".

Thông báo cho biết các nhân viên sẽ sinh sống và làm việc tại một cơ sở tạm thời trong khi khu phức hợp đại sứ quán hiện tại được nâng cấp đạt tiêu chuẩn. Đại sứ quán Mỹ tại Caracas đã đóng cửa vào tháng 3/2019.

“Chúng tôi viết thư này để thông báo cho ủy ban về ý định của Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện một phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn để có thể nối lại hoạt động của đại sứ quán Caracas”, Bộ trên cho biết trong nội dung các bức thư riêng biệt nhưng giống hệt nhau gửi tới 10 ủy ban của Hạ viện và Thượng viện.

Đây là thông báo chính thức đầu tiên của chính quyền Mỹ về ý định mở cửa lại đại sứ quán tại Caracas, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ với chính quyền của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Chính quyền Tổng thống Trump đã từng bước tiến hành bình thường hóa quan hệ với chính quyền Tổng thống lâm thời Rodriguez. Tuy nhiên, để tiến trình này hoàn tất, Washington sẽ cần xem xét lại quyết định chỉ công nhận Quốc hội Venezuela được bầu năm 2015 là cơ quan hợp hiến duy nhất.

Bà Rodriguez hôm 27/1 cho biết, Venezuela và Mỹ “đã thiết lập các kênh liên lạc tôn trọng và lịch sự” kể từ ngày 3/1, thời điểm Tổng thống Maduro bị bắt.

Bà Rodriguez không đề cập đến những bước đi đầu tiên của chính phủ Mỹ trong việc có thể mở lại đại sứ quán, nhưng trong bài phát biểu trên truyền hình bà cho biết đang làm việc với Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio để thiết lập “một chương trình làm việc mang tính hợp tác”.

Trước đó, theo các nguồn tin một nhóm nhỏ thuộc Đơn vị sự vụ Venezuela từ đại sứ quán Mỹ tại Bogota, Colombia đã đến Caracas để khảo sát thực địa và đánh giá triển vọng mở lại đại sứ quán. Tuần trước, một nhà ngoại giao kỳ cựu cũng đã được bổ nhiệm làm Đại biện lâm thời tại Venezuela.

Theo lộ trình, trong giai đoạn đầu, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ hạn chế, chủ yếu về an ninh và quản lý. Sau đó, phạm vi công việc sẽ dần mở rộng sang các lĩnh vực lãnh sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao công chúng.

Ngoài ra, đơn vị phụ trách vấn đề Venezuela hiện đang đặt tại Bogota sẽ được chuyển trụ sở về lại Caracas. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các bước chuẩn bị này là cần thiết để sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại ngay khi quyết định chính thức được thông qua.