Mỹ giao lại cho Venezuela siêu tàu chở dầu bị tịch thu

Tàu dầu M/T Sophia (Ảnh: X).

Hai quan chức Mỹ ngày 28/1 cho biết, tàu chở dầu đang được bàn giao cho Venezuela là siêu tàu chở dầu treo cờ Panama M/T Sophia. Họ không nói lý do vì sao con tàu được trả lại.

Đây là trường hợp đầu tiên chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lại một tàu chở dầu như vậy.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ, cơ quan dẫn đầu các hoạt động chặn bắt và thu giữ, chưa đưa ra bình luận.

Mỹ đã tiến hành một chiến dịch kéo dài nhiều tháng nhằm chặn bắt các tàu chở dầu bị trừng phạt có liên quan đến Venezuela. Washington đã thực hiện ít nhất 7 vụ bắt giữ như vậy kể từ cuối năm 2025.

Tàu M/T Sophia bị Lực lượng Tuần duyên và các lực lượng quân sự Mỹ chặn bắt ngày 7/1. Theo các quan chức Mỹ, tàu M/T Sophia treo cờ Panama và đã rời Venezuela, có chở dầu trên khoang. Vào thời điểm đó, chính quyền Mỹ nói rằng M/T Sophia, vốn đang chịu lệnh trừng phạt, là một “tàu chở dầu cơ giới thuộc hạm đội bóng tối bị trừng phạt và không quốc tịch”.

Vụ bắt giữ tàu làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ, trong bối cảnh Moscow chỉ trích Washington gay gắt sau chiến dịch quân sự ở Venezuela dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Việc thả tàu M/T Sophia là một trong những động thái thiện chí gần đây của Mỹ với Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Maduro.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez hôm 27/1 cho biết Mỹ bắt đầu dỡ phong tỏa các quỹ của Venezuela từng bị đóng băng do các lệnh trừng phạt.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng tiến hành các bước đầu tiên để mở lại đại sứ quán tại Caracas, mở ra cơ hội bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Venezuela.

Tại phiên điều trần trước quốc hội hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng các nhà lãnh đạo mới của Venezuela đang tiến tới quan hệ gần gũi hơn với Mỹ.

Ông bảo vệ việc chính quyền Tổng thống Trump làm việc với chính phủ lâm thời Venezuela, lưu ý rằng đã có tiến triển và họ đang theo dõi chặt chẽ các nhà chức trách lâm thời. Ông nói thêm, Mỹ có một cách tiếp cận theo từng giai đoạn.

Ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ thiết lập hiện diện ngoại giao tại Venezuela “rất nhanh chóng”. Theo một số nguồn tin, CIA cũng đang âm thầm làm việc để thiết lập hiện diện thường trực của Mỹ ở Venezuela.

Ngoại trưởng Rubio cho biết thêm, Mỹ đã tạo ra một “cơ chế ngắn hạn” để giúp tài trợ cho các dịch vụ thiết yếu của chính phủ Venezuela như cảnh sát và vệ sinh môi trường, đồng thời chính phủ lâm thời đã cam kết mua thuốc men và thiết bị trực tiếp từ Mỹ.

“Họ đang đối mặt với khó khăn tài khóa. Họ cần tiền ngay lập tức để trả lương cho cảnh sát, công nhân vệ sinh, và các hoạt động thường nhật của chính phủ”, ông nói.

Ông Rubio cho biết số tiền này sẽ đến từ nguồn dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt đang được bán theo giá thị trường. Sau đó ông cũng lưu ý, “một phần số tiền thu được sẽ được dùng để tài trợ cho một quy trình kiểm toán nhằm bảo đảm rằng tiền được chi tiêu đúng mục đích”.

“Đây là một cơ chế ngắn hạn, trong đó nhu cầu của người dân Venezuela có thể được đáp ứng thông qua một quy trình mà chúng tôi đã tạo ra, theo đó mỗi tháng họ sẽ nộp một ngân sách rằng, đây là những khoản chúng tôi cần được tài trợ”, ông giải thích.